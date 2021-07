L’empitjorament dels indicadors de la pandèmia que s’observa aquests darrers dies en el conjunt de Catalunya s’està notant fort a la regió central, amb un risc de rebrot disparat especialment al Solsonès, que, amb un índex de 2.698, ahir tornava a encapçalar el rànquing comarcal de tot el país. També és molt elevat a l’Alt Urgell, on mai en tota la pandèmia s’havien assolit els 1.581 punts de risc de rebrot actuals.

De fet, el risc de rebrot es manté disparat en el conjunt de les comarques centrals, segons indiquen les últimes dades facilitades ahir pel Departament de Salut, fins al 30 de juny. Des de Sant Joan que l’increment ha estat exponencial a bona part del territori, on s’ha tornat a nivells que no es veien des de fa mesos. En el cas de l’Alt Urgell, mai no s’havia assolit una xifra tan elevada (l’índex màxim de rebrot es va registrar a mitjan octubre, sense arribar en cap cas als 1.400 punts), mentre que el Solsonès s’ha situat actualment als nivells de risc de rebrot que tenia a mitjan mes de gener passat.

A la Cerdanya, aquest indicador també s’ha disparat, i si bé es manté per sota dels mil punts (ahir en marcava 896), tan sols una setmana enrere el risc de rebrot era pràcticament inapreciable, amb tan sols 2,5 punts. La xifra en aquesta comarca ha anat creixent dia rere dia, i ahir havia augmentat gairebé de 500 punts respecte al risc de rebrot que hi havia el dia anterior.

L’altra cara, el Moianès

L’indicador ha pujat a tot arreu, però al Moianès és de les comarques on menys ho ha fet, i es manté en 346 punts, la meitat dels 679 que registrava ahir el risc de rebrot en el conjunt de Catalunya. A l’Anoia, l’increment també està sent dels més moderats, i el risc de rebrot se situava ahir als 376 punts, similar als nivells que tenia a mitjan mes d’abril. El Bages (amb 408 punts) i el Berguedà (amb 439) estan tenint creixements més elevats (al voltant dels 400 punts en les darreres 24 hores), si bé encara mantenen un nivell inferior al de la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a la velocitat de contagi (l’anomenada Rt), manté cinc de les set comarques de l’àmbit de Regió7 entre les deu amb un índex més elevat de tot Catalunya, sobretot l’Alt Urgell (que amb una Rt de 4,19 és la tercera del rànquing), però també el Berguedà (3,92), la Cerdanya (3,42), el Bages (3,40), i el Solsonès (3,25)