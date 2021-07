La Sala Polivalent de Solsona acollirà aquest dijous una altra campanya de donació de plasma. En aquesta ocasió la jornada se centra en la donació de plasma, ja que actualment és necessari ampliar la reserva d’aquest component de la sang.

Actualment la xarxa hospitalària del país no disposa de prou plasma per atendre els malalts. Per aquest motiu, el Banc de Sang fa una crida a la donació amb aquest nou acapte, que tindrà lloc de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Per participar-hi cal demanar hora.

El Banc de Sang recorda que pot donar plasma qualsevol persona que tingui entre 18 i 70 anys, que pesi més de 50 quilos i que es trobi bé de salut. Un cop s’ha donat plasma, el donant s’ha d’esperar un mínim de 15 dies per a la propera donació, i fins a un mes si també s’ha donat sang.

L’última campanya de donació de plasma a Solsona va tenir lloc el 18 de maig, mentre que la de sang va ser el 25 de juny.