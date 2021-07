Els nombre de contagis al Solsonès segueix disparat fins al punt que, la setmana passada, es va assolir el rècord des de l’inici de la pandèmia: en dues setmanes s’ha passat de dos nous positius a 154. La majoria dels casos es tracta de joves entre 16 i 23 anys amb símptomes lleus, si bé també se n’han diagnosticat sense símptomes. No consta que cap persona de la comarca estigui ingressada.

148 contagis han estat diagnosticats a través de 473 proves PCR i sis a partir de 53 TAR realitzats al Centre Sanitari del Solsonès. L’índex de risc de rebrot, amb aquestes xifres, es multiplica per set i es torna a enfilar a la comarca fins als 2.397,15 punts, un valor que a Solsona se supera, amb 2.479,63 punts, 2.000 més que la setmana anterior. També es manté elevada la taxa de reproducció, que és de 2,72, fet que indica una tendència creixent de l’epidèmia. Quant a la taxa crua de casos actius per cada 100.000 habitants, a la capital de comarca s’arriba a 1.263.

D'altra banda, les autoritats locals i sanitàries de la comarca fan una crida a la màxima prudència per tal de tallar les cadenes de transmissió i intentar contenir aquests indicadors de la Covid-19. Per això també es recomana a tothom que continuï utilitzant la mascareta a l’exterior, malgrat que no sigui obligatòria, en la línia de les indicacions de Salut Pública.

A més a més, s’està treballant, d’altra banda, per organitzar una marató de vacunes sense cita a Solsona aquesta mateixa setmana. Tan aviat com se’n tanquin els detalls i els criteris per accedir-hi amb el Departament de Salut, se n’informarà.