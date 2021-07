El Consell Comarcal i els ajuntaments del Solsonès han fet una crida la població a recuperar les mascaretes a exteriors, seguint la línia de la recomanació de Salut, en haver notificat 154 positius l’última setmana segons xifres proporcionades pel Consell Comarcal. Aquesta xifra és la més alta de positius a la comarca des de l’inici de la pandèmia.

Amb aquestes dades, el Solsonès multiplica per set el risc de rebrot i el situa als 2.397,15 punts, un valor que la setmana passada se situava als 336,38 punts. El Solsonès es posiciona així com la comarca amb la Rt més alta de Catalunya segons el balanç de l’última setmana. Aquest valor, a Solsona se supera amb 2.479,63 punts, 2.000 més que la setmana anterior.

La taxa de reproducció també creix de 2,05 punts a 2,72, el que indica una tendència creixent de l’epidèmia a la comarca. La xifra de positius per cada 100.000 habitants també creix i arriba a 1.263.

D’aquests nous positius, 148 van ser diagnosticats a través de 473 proves PCR i sis a partir de 53 tests d’antígens realitzats al Centre Sanitari del Solsonès.

La majoria d’aquests positius s’han detectat en joves. Aquest creixement de casos coincideix amb els dos grans brots que han sorgit recentment a la comarca arran del final del curs escolar, que ha coincidit amb la reobertura de l’oci nocturn.

Salut va notificar la setmana passada un nou brot que es va generar arran de dues nits de festa a la discoteca Beat de Solsona al voltant de la celebració de Sant Joan.

Aquest no ha sigut l’únic brot que ha sorgit recentment a la comarca. Es va detectar un primer brot entre un grup de joves solsonins que havien anat a una casa rural del pla de l’Estany i, posteriorment, van viatjar a Mallorca.

En aquest sentit, per intentar frenar l’expansió del virus, el Centre Sanitari del Solsonès va fer cribratges massius per als afectats i els seus possibles contactes.

Per intentar frenar l’expansió de la covid-19 al Solsonès, les autoritats fa una crida a la prudència. Així mateix, treballen en l’organització d’una marató de vacunes sense cita a Solsona, amb l’objectiu d’immunitzar com més persones millor. Segons fonts del departament de Salut de la Generalitat, aquesta vacunació massiva s’estaria preparant per a les setmanes vinents, encara que no hi ha una data concreta.

Les mateixes veus apunten que la intenció és seguir organitzant aquest tipus de maratons de vacunació a la resta del territori. D’aquesta manera, apunten, es volen incrementar els punts de vacunació que contrarestin la creixent expansió del virus al territori.

En aquest sentit, el col·lectiu menys vacunat és el que protagonitza la creixent cinquena onada de contagis de coronavirus a Catalunya. Aquesta és molt més pronunciada que les anteriors, amb unes infeccions que s’han multiplicat per set des de fa quinze dies.

La mitjana d’edat dels contagiats és d’uns vint anys i, en general, no presenten símptomes greus, però han saturat els ambulatoris, i comencen a notar-se en més ingressos hospitalaris. Per aquest motiu, es treballa per incrementar el ritme de vacunació

Encara que la Generalitat insisteix en la necessitat de vacunar de forma massiva els joves, a la Catalunya Central, aquesta franja d’edat ha estat exclosa dels punts de vacunació sense cita prèvia.

La resta de la població va incrementant el percentatge de vacunats dia a dia. La mitjana de vacunats a Catalunya Central se situa lleugerament darrere de la mitjana del territori. A la regió central hi ha el 53,9% de la població vacunada amb la primera dosi, el 34,4% amb la segona i el 38,2% amb pauta completa. A Catalunya, aquestes xifres se situen al 55,2%, 36,2% i 40,1% respectivament.

Fonts de Salut asseguren a Regió7 que la vacunació a la Catalunya Central ha d’incidir especialment en les franges de 30 a 39, de 40 a 49 i de 50 a 59, en trobar-se per sota de la mitjana de Catalunya.

Dins d’aquestes franges, el col·lectiu que menys inoculats té, coincidint així amb la recent obertura de la vacunació a aquestes edats, és la de 30 a 34. El 20,4% (l’1,4% menys que a Catalunya) han rebut la primera dosi a la regió central.

En aquest cas, la mitjana de vacunats amb pauta completa a les comarques centrals supera en el 0,7% al total del territori, amb el 3,7%. En aquesta franja hi ha una excepció notable a l’alt Pirineu. La Cerdanya i l’Alt Urgell dupliquen la mitjana de Catalunya amb pauta completa dins d’aquestes franges d’edat (3%), amb un total del 7,3% i el 6,8% de vacunats respectivament.

A l’altre extrem, les franges d’edat més vacunades, seguint la línia de la resta del territori, són la dels 80 anys o més. Concretament, el 92,3% de les persones d’aquesta edat han rebut les dues dosis, el 0,3% menys que a la resta del territori.

Pel que fa al ritme de vacunació comparant les diverses comarques de la regió central, l’Anoia és la més endarrerida. En aquest sentit, el 52,8% de la població ja ha rebut la primera dosi. La tendència també es repeteix amb les segones dosis, amb un percentatge del 33,9% de població inoculada. Pel que fa a la pauta completa, l’Anoia té el 36,5% de vacunats.

Per una altra banda, el Berguedà és la comarca més avançada pel que fa a la inoculació de la primera i la segona dosi, amb el 59,2% amb la primera dosi, el 38,9% amb la segona. Quant a pautes completes del vaccí, la que més n’ha assolit és l’Alt Urgell, que ha arribat al 44% de la població.

Durant l’última setmana, la regió sanitària de la Catalunya Central (que inclou Berga, Manresa, Igualada i Vic) va administrar 38.000 dosis entre els punts habilitats per a la vacunació massiva, la majoria d’elles van ser Pfizer.

Les mateixes fonts expliquen que durant l’última setmana més de la meitat de places per vacunar-se al Palau Firal de Manresa, l’Hotel d’Entitats de Berga i l’Escorxador d’Igualada s’han obert per a les persones que han de rebre la segona dosi del vaccí per poder tenir la pauta completada.

Asseguren que, a principis del mes de juny, va haver-hi un increment de vacunes rebudes, motiu pel qual ara, passat el període d’espera entre dosis, s’han de vacunar aquests col·lectius.