El Consell Comarcal del Solsonès va transmetre ahir al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la llista de representants que formaran part del grup de treball que decidirà si la gestió del Centre Sanitari, un cop acabi el contracte actual el 2022, la continuarà tenint el Consell o si passarà a mans de Salut.

Encara que no han transcendit els noms dels seus integrants, aquesta comissió serà l’encarregada de decidir qui gestionarà aquest espai un cop acabi la pròrroga del contracte entre el Consell i la Generalitat per la gestió del centre que es va allargar dos anys l’abril del 2020.

La representació d’aquest grup de treball, segons apunten fonts del Consell Comarcal, està pensada amb la finalitat de «generar un procés ampli i transparent», on hi hagi la màxima representació del territori i amb «l’objectiu de definir el millor model de salut possible per a la comarca».

Així doncs, hi haurà representació de la presidència del Consell i del Centre Sanitari, de cada grup polític present al Consell Comarcal, de l’Ajuntament de Solsona i de la resta d’ajuntaments de la comarca, de la Comissió de Govern i de la Junta del Centre Sanitari, i també dels treballadors i treballadores del Centre.

També estaran a disposició del grup de treball, quan se’ls requereixi, la direcció mèdica i la gerència del Centre Sanitari, segons ha confirmat el Consell.

Ara, el Consell Comarcal ha enviat el llistat de representants al departament de Salut i resta a l’espera de la designació dels representants per part del Departament. Un cop s’hagin definit els representants, segons Costa, s’establirà un calendari de les reunions de treball i les pautes a seguir per definir la futura gestió del centre de referència del Solsonès.

Segons trasllada el president del Consell Comarcal, Ramon Costa, «s’ha volgut formar amb la màxima xifra de representants per poder prendre una decisió de forma conjunta».

La intenció és la d’establir una interlocució amb CatSalut per poder conèixer sota quines condicions haurà de ser gestionat en el futur el Centre Sanitari del Solsonès.

Costa assegura que el Consell Comarcal té «moltes preguntes per fera bans de prendre una decisió en ferm», motiu pel qual considera «clau» el paper de la Generalitat en aquesta comissió.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Solsonès assegura que es vol trobar «la millor solució pel futur del Centre. «És un servei imprescindible per a la població de la comarca i cal definir el seu futur de forma conjunta», explica Costa.