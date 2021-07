Junts x Solsona i Agrupació d’Electors Independents (AIS) reclamaran a la nova comissió creada per decidir el futur del Centre Sanitari del Solsonès que la gestió continuï en mans del Consell Comarcal i que la Generalitat hi jugui un paper de suport econòmic i organitzatiu indispensable sense tenir la responsabilitat final.

Junts i Independents apostaran per la gestió local durant les reunions de la comissió amb la Generalitat. I d’aquesta negociació n’ha de sortir el futur model de gestió. L’actual contracte, prorrogat dos anys l’abril del 2020.

La negociació comptarà amb representació de diversos agents polítics i sanitaris. Regió7 ha pogut confirmar que hi seran presents: Isabel Pérez, Óscar Garcia i Marc Casabosch com a portaveus al Consell Comarcal de Junts, la CUP i ERC, respectivament. La comissió també comptarà amb representació de la presidència del Consell i del Centre Sanitari, de l’Ajuntament de Solsona, d’ajuntaments de la comarca, de la comissió de Govern, de la junta del Centre Sanitari i del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, liderat per JuntsxCat. La presidència del Consell no ha fet publica fins ara la relació.

La portaveu de Junts, Isabel Pérez, assegura que el grup traslladarà que cal «una millora» en la gestió d’aquest centre, «que en els darrers anys no ha sigut gaire eficient», explica Pérez.

En aquest sentit, Pérez comenta que en un futur serà imprescindible aconseguir un millor finançament si es vol «millorar la productivitat del centre».

Els independents, per la seva banda, també reclamen que la gestió continuï fent-se des del Solsonès. El portaveu del grup, que encara no se sap si serà el seu representant a la comissió, Joan Solà, afirma estar satisfet amb el model actual, encara que assegura que s’hauran de solucionar «algunes mancances». Per Solà, això s’ha vist reflectit «en l’àmbit econòmic i ha repercutit en el dia a dia dels treballadors del centre sanitari». En aquest sentit, explica que el seu grup també voldrà aprofitar la reunió per conèixer la situació actual del centre. «Se’ns ha donat molt poca informació al respecte en els últims mesos», comenta.

Pel portaveu dels independents, per a la presa de la decisió final, serà imprescindible tenir en compte el parer dels sanitaris. «Se’ls ha d’escoltar, ja que són ells els que ofereixen el servei diàriament», comenta Solà.

ERC no descarta cap opció sempre que «sigui un model eficient» Apunten que en la tria del nou format de gestió, la seva prioritat serà trobar una alternativa solvent El grup que actualment presideix el Consell Comarcal, ERC, no avança quina serà la seva posició al grup de treball que definirà el model de salut possible per a la comarca. El representant d’ERC a la comissió i portaveu al Consell Comarcal, Marc Casabosch, afirma que la prioritat dels republicans és la «de triar el model més eficient, solvent i beneficiós» per tots els usuaris del Centre Sanitari del Solsonès. Pels republicans la intenció és «assolir el millor servei possible» i no descarten cap opció. Tanmateix, segons Casabosch els «falta molta informació tècnica per poder saber per on anirà encarada la decisió del partit». Per Casabosch, la prioritat és «estudiar les propostes que ofereixi el departament de Salut». En aquest sentit, els republicans fan una crida al diàleg entre les parts implicades i expliquen que serà una taula on tothom tingui veu. «Hem volgut crear aquesta comissió per prendre una decisió basant-nos en criteris tècnics i serà prioritari que ens escoltem», conclou.