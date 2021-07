La Biblioteca Carles Morató de Solsona prepararà la setmana vinent tres activitats al voltant dels contes per a totes les franges d’edat amb el doble objectiu de fomentar la lectura entre els infants i facilitar una mirada crítica a les famílies.

La primera activitat, titulada «del bressol a la lluna» s’adreça a infants de 0 a 3 anys amb una persona acompanyant. La cita serà el dilluns 12 a les sis de la tarda al saló de les Homilies d’Organyà.

Per a les famílies amb infants a partir de 4 anys hi ha una activitat programada per divendres 16 a les set la tarda la plaça de Ramon Llumà, on hi haurà una xerrada per a adults que porta per títol «Censurar els contes per protegir la quitxalla o per infantilitzar-la?».

Finalment, per als infants, el dissabte 17 a les deu del matí també a la plaça de Ramon Llumà, Montse Colilles i la narradora Patricia McGill conduiran quatre tallers per conèixer i redescobrir alguns contes populars.