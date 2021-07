Agrupació d’Electors Independents - Junts critica el Centre Sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès per la seva gestió de la vacunació contra la Covid-19 a la comarca. La formació assegura que el Consell Comarcal, que gestiona el Centre de Sanitari, no ha aconseguit convertir l’espai en un centre de vacunació ni ha promogut l’administració massiva de vaccins. En aquest sentit, segons ha pogut saber Regió7, la setmana es preveu una jornada de vacunació massiva a Solsona (vegeu pàgina 5).

El grup assegura a un comunicat que, excepte a la primera fase de la vacunació, que va estar dirigida als usuaris de les residències, el seu personal i els serveis mèdics, la gestió no ha sigut l’esperada per part de l’ens comarcal. En aquest sentit, mostren mostra la seva «preocupació» per «la poca capacitat política i de gestió del Centre Sanitari i Consell Comarcal» a l’hora de proporcionar serveis als ciutadans de la comarca.

Els independents asseguren que «se senten ciutadans de segona» respecte als d’altres comarques, en considerar que altres territoris han tingut «més facilitats» per vacunar-se.

En paraules del grup, el fet de no assolir que el Centre Sanitari es convertís en un punt de vacunació «ha causat que els solsonins han hagut de desplaçar-se per rebre el vaccí més de 200 quilòmetres», argumenten.

Pels independents, aquest neguit amb la gestió tindria una repercussió directa sobre els usuaris i treballadors del centre sanitari. Apunten que hi ha un descontentament «visible en els treballadors» i expliquen que «els usuaris se senten desconnectats de la gestió del centre».

Pel que fa a l’anunci de realitzar una jornada de vacunació massiva a Solsona la setmana vinent, ho valoren positivament, però asseguren que, «la sensació d’abandonament» continuarà», apunten al comunicat.

Paral·lelament, mostren la seva preocupació pel futur del Centre Sanitari i asseguren que a la comissió creada per decidir futur del Centre Sanitari del Solsonès treballaran per aconseguir un «servei sanitari eficient i de qualitat» pels ciutadans de la comarca.