La campanya «Jo compro a Solsona» que buscava incentivar les compres al comerç no essencial de Solsona, no ha assolit els objectius previstos pel consistori i l’Agència de Desenvolupament Local. En aquest sentit, el regidor Ramon Montaner, de Desenvolupament Local, comenta que l’impacte «ha sigut més reduït de l’esperat».

Per al regidor, tot i que la feina feta amb el comerç ha estat «molt positiva», ha faltat «connectar amb els clients». En aquest sentit, es van posar a la venda 5.000 paquets vals, anomenats quartos, per comprar al comerç local. Per 40 euros, l’Ajuntament proporcionava aquests 5 vals valorats en 10 euros.

L’objectiu era que, a partir d’una aportació municipal de 50.000 euros, se n’arribin a injectar 250.000.