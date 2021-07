A partir del pròxim 15 de juliol les zones de bany del Solsonès tindran agents informadors amb capacitat de sancionar. Els agents, que seran proporcionats per Salut, vigilaran les zones de bany de la comarca. Vetllaran pel compliment de les ordenances que es van aprovar el mes d’abril i que s’aplicaran al pantà de Sant Ponç, al de la Llosa del Cavall, a la Ribera Salada i al riu Aigua d’Ora. L’incompliment de les restriccions es pot sancionar amb multes a partir de 100 euros.

Aquesta ordenança recull la prohibició de l’aparcament en zones no senyalitzades, la d’instal·lar elements mòbils com taules, cadires o barbacoes o la d’acampar, ja sigui de forma permanent com provisional.