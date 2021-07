L’últim percentatge oficial d’aturats a la comarca, del setembre del 2020, apuntava que el 9,42% dels solsonins no tenien feina. La taxa és molt inferior a la de la mitjana de Catalunya, que el 2020 registrava el 21,2% de persones sense feina. Tot i així, els empresaris asseguren que no troben professionals a Solsona.

Empreses consultades per Regió7 expliquen que al Solsonès hi ha una manca tant de personal altament qualificat com de persones que es vulguin dedicar a oficis tradicionals i que els costa trobar candidats per cobrir les vacants.

Les mateixes veus asseguren que, encara que amb la crisi del 2008 cada cop han notat menys demandants a les seves ofertes, en els darrers 3 o 4 anys aquesta situació s’ha intensificat.

Fonts d’Empresaris per al Solsonès asseguren que hi ha diversos factors al territori que podrien incidir sobre aquesta situació. Aquest diagnòstic apunta que hi ha una falta d’habitatges que satisfaci les necessitats dels nous perfils que es vulguin instal·lar a la comarca, una falta de competència salarial respecte a altres zones del país i una problemàtica amb la limitació de combinacions de transport públic.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona apunten que les vacants que més necessiten cobrir les empreses són de perfils tècnics amb elevada qualificació a la indústria en totes les seves àrees, enginyers, sanitaris, personal de la construcció i d’altres oficis tradicionals.

La responsable d’Enginyeria i Integració Ambiental SLP, Cristina Barrera, assegura que en incrementar el volum de feina de l’empresa el 2019, van haver de contractar una persona de Tarragona per treballar com a enginyer. «Ens va costar molt trobar algú del Solsonès», explica.

Les constructores també han notat aquesta falta de professionals. N’és un exemple la Constructura de Solsona. El seu responsable, Jordi Feliu, explica que «hi ha una falta d’oficials qualificats al territori». Feliu comenta que, en els últims anys, part del personal s’ha jubilat i que «els falta gent nova» per fer un relleu generacional.

Feliu atribueix la causa a la dificultat de les tasques a realitzar i explica que «molta gent prefereix dedicar-se a altres sectors on hi hagi horaris més comprimits i on no es requereixi «tant esforç físic».

El sector de la salut també ha notat la falta de professionals qualificats. Fonts del Centre Sanitari del Solsonès asseguren que hi ha «una dificultat per trobar metges», encara que expliquen que es tracta d’una tendència generalitzada a tot Catalunya. Les mateixes veus, però, asseguren que la ubicació és un factor que influeix. «Com més lluny de l’àrea metropolitana sigui el centre, més complicat és trobar professionals».

Per a la responsable de l’empresa de fusteria metàl·lica i alumini de la comarca Vial3, la localització de la comarca genera dificultats a l’hora de buscar personal fora del Solsonès quan a la comarca no n’hi ha. «Molta gent pensa que Solsona queda lluny, i per això costa que vingui gent de fora de la comarca», explica la responsable, Eva Grau.

Des de Vial3, asseguren que darrerament, a causa de la crisi de la covid-19, hi ha més demandants, però que en els últims anys s’han trobat en la situació de buscar personal i no trobar candidats.