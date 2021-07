La Fira de Sant Isidre d’enguany, que es va celebrar el 29 i 30 de maig, va reduir en 18.723,86 els ingressos provinents dels preus de participació per expositors, en comparació amb l’última edició que es va celebrar, la del 2019 (el 2020 no es va poder fer la fira). Aquests ingressos, que són una de les injeccions principals de finançament de la fira, van passar de 21.807,61 euros el 2019 a 3.083,75 euros el 2021 per la limitació de la xifra de participants i per un descompte del 50% de la taxa que es cobra per estand.

Enguany, a causa de les restriccions en l’aforament per la covid-19, l’organització va apostar per fer un format reduït on van participar 50 productors locals, acotant la xifra de 192 expositors que hi va haver el 2019. Això va tenir una conseqüència directa sobre els ingressos que va suposar que les administracions incrementessin la dotació.

La caiguda dels ingressos també va ser condicionada per la reducció durant tot el 2021 del 50% de la taxa per participar en les fires organitzades pel Consell Comarcal. D’aquí a final d’any, es preveu que una nova fira se’n beneficiï: la nova versió híbrida de la Fira del Bolet del Solsonès i la Fira Ecològica de Solsona.

La intenció d’aquesta rebaixa, en paraules del tècnic de fires del Consell, Pere Obiols, és la de facilitar el seu accés i alleugerir al màxim les despeses de la participació.

En aquest sentit, abans de la pandèmia, el cost de la participació a Sant Isidre per un expositor era de 52,50 euros la parcel·la de 24 m² a la zona d’automoció fins a 472,50 euros per un estand muntat dins el recinte firal. En l’edició del 2021, la forquilla de preus pels mateixos serveis es va reduir de 26,25 a 236,25 euros, respectivament.

Abans de la pandèmia, la fira tenia un cost d’uns 90.000 euros i el 20% del finançament procedia de les taxes de participació. L’altre 80% restant es finançava amb patrocinis i publicitat (25%) i amb les aportacions del Consell (25%) i la Diputació de Lleida i els ajuntaments de la comarca (30%).

En l’edició del 2021, els preus van passar a suposar el 5% del cost total de la fira, 60.000 euros. La part restant va provenir d’aportacions de les administracions públiques (50%), el Consell Comarcal (44%) i l’empresa Knauf (1%).