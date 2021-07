L’Ajuntament de Solsona fa una crida per trobar una casa d’acollida per dos gats. Fonts del consistori solsoní apunten que algú va abandonar diverses cries diumenge a l’exterior del Centre de Recollida d’Animals de la ciutat, fins ara únicament habilitat per gossos.

Si bé algunes de les cries han pogut ser acollides entre les voluntàries de l’Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS), n’hi ha dos que no han trobat un lloc on quedar-se temporalment.

Per aquest motiu, la regidoria de Medi Ambient de Solsona demana a la població que contacti amb ADAS, entitat que té un conveni de col·laboració amb el consistori.

D’aquesta forma, apunten des de l’Ajuntament, l’acollida d’aquestes cries ha de servir per donar-los una millor cura i evitar que siguin traslladades a una de les tres colònies de gats habilitades a Solsona.