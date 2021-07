El Consell Comarcal del Solsonès preveu invertir 301.337,00 euros en la millora de quatre camins considerats d’interès comarcal (CIC) als municipis de Lladurs, Solsona, Riner i Pinós.

El president per delegació de l’ens comarcal, Ramon Costa, es va mostrar satisfet per les actuacions programades després d’una reunió amb els edils de la comarca: «Hem consensuat amb les alcaldies de la comarca unes actuacions que creiem que són molt necessàries per a aquests municipis i els seus veïns».

Costa va afegir que «des del Consell Comarcal del Solsonès, hem d’esforçar-nos en oferir els millors serveis i inversions en infraestructures», inversions que, va puntualitzar, «no es poden fer totes alhora, però amb bona voluntat i amb consens tot es farà».

Entre les actuacions hi haurà reparacions, pavimentació, o la creació de 2 quilòmetres de cunetes amb formigó per millorar el drenatge d’algunes de les vies.