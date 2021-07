La música i la literatura tornaran a ser protagonistes aquest estiu a Solsona. Durant la primera quinzena d’agost, la capital del Solsonès acollirà la segona edició del Barri de les Lletres i la Música. Carrers i places de la ciutat es convertiran en escenaris, amb una desena d’actuacions i una trentena de comerços implicats.

Aquests comerços tindran exposades obres literàries als aparadors. De fet, alguns els ambientaran segons la història literària de l’obra exposada. Aquests llibres es podran consultar a la biblioteca Carles Morató.

A més, a la biblioteca municipal s’instal·larà una zona de lectura a l’exterior. L’equipament també oferirà durant tot l’any una llista de recomanacions amb aquests títols.

Les cites culturals es concentraran entre el dimarts 3 i el dissabte 14 d’agost a les places de Sant Joan i Sant Isidre, el portal del Castell i el passeig del Pare Claret. Enguany, a més, s’hi afegeix un punt nou: l’escenari de la placeta de l’edifici Piscis, a l’avinguda del Pont.

En aquests espais es podran veure recitals i actuacions musicals de Rosa M. Arrazola, Emma Ruca i Nora Jou; Mireia Costa i Elías Lleó; Montse Isanta i Eduard Gener; Laia Pujol i Alexander Aranda; La Quinta del Barrio; Marga Torres i Noemí Vilaseca; Lídia Soldevila i Martina Marsal; Alguer Vendrell; Alba Mascarella i Montse Riu, i Gerard Enrique, Pau Cardona, Marc Iglesias i Roger Calduch.

La iniciativa, impulsada per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i Empresaris per al Solsonès, té com a objectiu vincular cultura i comerç, fomentar la lectura i promocionar artistes locals.