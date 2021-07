El Grup de Natura del Solsonès ha anul·lat, a causa de la situació epidemiològica del Solsonès, la jornada prevista per als pròxims dissabte 17 i el diumenge 18 de juliol per descobrir la fauna de la roureda de Vilamantells (Guixers).

El dissabte hi havia prevista, de 21 h a 00 h, una vetllada per trobar ratpenats i papallones nocturnes. L’endemà, de 8 h a 9 h, la jornada se centrava a buscar mamífers a la roureda. També es preveia una acampada nocturna per als assistents que ho desitgessin.