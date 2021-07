Els regidors de Junts per Solsona consideren que el govern hauria d'haver avançat més en algunes "males decisions" com ara en la gestió de temes molt importants pendents a la ciutat. El presentats de Junts ja veuen que la pandèmia ha condicionat el mandat, però, amb tot i això, consideren que es podria haver fet més. I en referència a la gestió de la covid, el grup de Junts per Solsona afirma que "sempre hem estat al costat del govern municipal" i que veient la situació van escollir fer la crítica oportuna a les reunions de caràcter intern.

Marc Barbens, portaveu de Junts, afirma que "en alguns moments hem coincidit tota l’oposició en assenyalar passivitat o retard del govern municipal a l’hora de prendre accions sobre la pandèmia però JxSolsona vam decidir que no era el moment de fer política als mitjans sinó d’aportar el nostre coneixement i disposició al govern”.

No obstant això, ha recalcat que “seguim sense entendre i queixant-nos del perquè els solsonins encara avui hem de fer les PCR a ulls de tothom i no s’ha pogut trobar un punt amb més privacitat”. Sobre la vacunació ha explicat que “vam demanar al govern municipal en diverses ocasions que sol·licités convertir Solsona en un punt de vacunació per les característiques de la comarca i no ho han vist clar durant mesos. Després, van anunciar que es vacunaria des d’aquí, però a hores d’ara encara no coneixem els criteris que se segueixen les últimes setmanes per vacunar al Centre Sanitari i perquè hi ha tan poques dosis”. A causa de l’últim gran brot produït per les dates de Sant Joan, finalment dimarts, Salut va celebrar una jornada de vacunació sense cita prèvia.

En contra del cost del tanatori

D'altra banda, Barbens també va lamentar la situació del tanatori. Va explicar que el seu grup "sempre s’ha manifestat a favor que la ciutat disposi d’unes noves instal·lacions de vetlla dels difunts atès que les actuals no estan en les condicions oportunes. Tanmateix, sempre s’ha palesat el desacord amb el macroprojecte d’1,7 milions d’euros que costarà la construcció del nou tanatori". I ha afirmat que “l’actual govern deixarà com a principal actuació de legislatura un faraònic equipament funerari al cor de la ciutat, però pensem que una part d’aquesta quantitat tan gran de diners públics hagués estat molt més útil i ben invertida en un altre tipus de servei més relacionat amb la vida quotidiana dels solsonins” .

En aquests primeres mesos de mandat, el grup de JxSolsona ha preguntat al govern sobre quin seria l’ús futur a les sales de vetlles, perquè es considera que serà ben diferent del que tenen ara. "Creiem -segons ha explicat el mateix Barbens- que el govern hauria d’haver plantejat una alternativa més sostenible econòmicament i que no ocupés per tantes dècades una ubicació immillorable de la ciutat". A més a més, "per sufragar les grans despeses de l’immoble s’han usat tots els ajuts no finalistes que ha rebut l’Ajuntament en els últims tres anys d’administracions superiors i una part dels estalvis municipals que haurien pogut dedicar-se a altres qüestions".

La planificació de la recollida porta a porta

El grup de Junts també ha indicat que el servei de recollida porta a porta "havia d’entrar en funcionament el dia 1 de gener de 2018 segons els informes i previsions del govern municipal. Per motius evidents de possible desgast polític es va preferir endarrerir l’inici d’aquest sistema per passades les eleccions municipals de 2019". No obstant això, "finalment, s’ha situat l’arrencada de la recollida porta a porta per aquest mes d’octubre pròxim i la seva preparació, conscienciació i educació cap als ciutadans fins al moment no s’ha produït". El portaveu del grup ha comentat que “ens preocupa molt que amb els dies que tenim al davant fins que es retirin els clàssics contenidors a l’octubre es tingui temps per poder explicar bé i donar a conèixer com funciona un sistema que trasbalsa del tot la forma de gestionar les deixalles domèstiques i comercials”.

Junts per Solsona coincideix en el fet que cal gestionar millor els residus que generem per tal d’aconseguir dos objectius clars: “d’una banda, complir les metes marcades en matèria de reciclatge per un motiu mediambiental, i de l’altra, assolir una sostenibilitat econòmica del servei a la comarca que en la nostra opinió en lloc d’encarir-lo més, fins i tot, si el ciutadà és responsable, se li pugui abaratir”.

Junts ha proposat abans de l'aplicació del nou sistema "l’ús de la tecnologia i el pagament per generació com a incentiu". És a dir, que tothom pagués el rebut d’escombraries segons la seva qualitat en la classificació i presentació dels residus.

El retard de les obres de l’Illa Cultural

Per últim, Barbens s'ha fixat un tercer tema de crítica: l'illa Cultural. Diu que el govern municipal ha reconegut que no esperaven l'ajut FEDER d'Europa amb la meitat dels diners per construir l’Illa Cultural els va agafar d’imprevist perquè no confiaven que rebessin aquesta subvenció. L’Illa Cultural de Solsona que ha d’incorporar principalment la Casa dels Gegants de Carnaval i un alberg, entre altres usos, ha d’estar realitzada -per normativa del FEDER- en una part molt important a finals d’octubre d’aquest any 2021. El dia d’avui encara no s’ha presentat públicament el projecte i evidentment encara hi ha per davant tot el procés de licitació de l’obra i l’inici d’aquesta, tenint en compte que hi ha l’estiu i la Festa Major pel mig.

“Òbviament, ens preocupa moltíssim el retard inexcusable del govern municipal en aquesta actuació de quasi 1,5 milions d’euros perquè ve cofinançada per un ajut europeu de 746.202 euros i per un ajut complementari de la Diputació de Lleida de 283.466 euros” han comentat els regidors a l’oposició. Un possible retard en l’execució de l’obra podria comportar la pèrdua de l’important ajut i fer inviable que l’Ajuntament hagués d’assumir el cost de l’obra. En resum, ni que al final es pugui arribar a la data marcada, la gestió d’aquest tema no haurà estat oportuna i s’haurà dut tard i malament, cosa que per l’envergadura del projecte al mig del nucli antic no és la millor manera.

Desacord amb l’increment de taxes als gossos

En el Ple extraordinari d’aprovació de les ordenances fiscals pel 2021 el grup de JxSolsona va votar en contra d’augmentar la taxa de tinença de gos a 10 euros/gos/any. "La voluntat de censar els gossos implica tenir un control sobre la població canina i a més a més tenir referències a l’hora que es produeixi una pèrdua o qualsevol incident", explica Barbens., que justifica que fins ara només es pagava 10 euros quan s’inscrivia al cens municipal. El fet de passar a pagar 10 euros cada any pot produir l’efecte de reduir el nombre de gossos censats i a més a més pressuposa que els propietaris no compleixen les seves obligacions d’higiene amb els animals i la via pública, segons el mateix regidor.

Junts per Solsona s’ha posicionat en contra que durant els mesos d’estiu es produeixi un interregne entre dos alcaldes. Tal com van dir al Ple extraordinari que el govern va habilitar per a facultar de retribució a la qual ha de venir a ser la pròxima alcaldessa d’ERC, “si David Rodríguez ostenta un nou càrrec de total ocupació a la Generalitat i Judit Gisbert ja ha passat a tenir dedicació completa a l’Ajuntament, el més lògic seria produir el canvi de forma immediata”. D’aquesta manera, segons JxSolsona quedaria clar qui passa al davant i la ciutat s’estalviaria el fet de tenir un alcalde de dret i una alcaldessa de facto. Tot plegat, pel capritx innecessari d’allargar el càrrec fins a la Festa Major. Creiem que no s’han d’utilitzar les institucions per les conveniències particulars i que si David Rodríguez ha optat per una nova dedicació política el més honest, clar i transparent és deixar l’alcaldia de Solsona des del primer minut.

En aquest mateix sentit, els regidors de Junts han alertat "de la debilitat de l’actual distribució de carteres al govern municipal". La cartera de Governació ha estat fins ara -i segueix estant- gestionada per David Rodríguez, igual que Serveis Socials que aquesta cartera sí finalment fa dues setmanes ha acabat delegant. “Creiem que la gestió de la Policia Local o de l’ordenació viària, entre d’altres, hauria de tenir la figura d’un regidor amb dedicació específica a aquests assumptes” ha apuntat Barbens.

Així mateix, les carteres de Salut, Cultura i Educació també estaran pendents de delegació un cop Judit Gisbert prengui possessió de l’alcaldia, segons Barbens. Per altre costat, han recordat que la regidora Sara Alarcón des del primer minut de la legislatura no ha ostentat cap cartera a l’Ajuntament pel qual va ser escollida pels ciutadans. No pot ser que es formi part d’un govern sense cap cartera amb l’únic encàrrec de ser presidenta d’una altra institució. En surt perjudicada la ciutat i el seu govern.

Cèsar Garcia s’incorpora a Junts

El regidor de Junts Xavier Torres deixarà l’acta el proper mes de setembre i al seu lloc prendrà possessió Cèsar Garcia. El motiu del canvi es deu a un pacte que va proposar Xavier Torres a Cèsar Garcia després dels comicis locals que consistia a compartir la legislatura amb la vocació de donar entrada a més persones al grup municipal.