La campanya de donació de plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits de dijous passat a Solsona es va tancar amb 23 donacions. Hi havia 31 cites concertades, però, tot i això, 8 d’aquests no van poder donar perquè no van superar els criteris necessaris per participar en campanyes com aquesta.

Fonts del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de la jornada, encara que asseguren que l’objectiu és millorar aquestes xifres a la propera campanya que s’organitzi a Solsona.

En aquest sentit, des del Banc de Sang apunten que durant l’estiu «és més difícil trobar donants». Per això, segueixen treballant per incrementar les donacions per avançar cap a l’autosuficiència en plasma per atendre les necessitats dels malalts.