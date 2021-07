Una hora abans d’obrir el punt de vacunació massiva sense cita prèvia a Solsona, ja hi havia persones esperant per rebre el vaccí. De fet, els primers assistents van arribar a fer una hora de cua per accedir a l’interior de la sala polivalent, on quatre infermers van administrar de les 16 a les 20 hores un total de 554 vacunes de Janssen (una dosi).

La previsió inicial era la de disposar de 500 dosis, que es van esgotar al final de la jornada. Tot i això, es van injectar 54 vaccins addicionals provinents del que comunament s’anomenen sisenes dosis, que s’obtenen de la part restant del vial si l’extracció de les cinc dosis anteriors es fa de forma adequada. Una trentena de persones van quedar-se sense poder rebre el vaccí

La prioritat d’aquesta marató de vacunació, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, era la d’arribar a persones majors de 30 anys de l’àrea sanitària del Solsonès, encara que també es volia vacunar els majors de 18 si hi havia dosis suficients. Aquests dos col·lectius protagonitzen part dels últims contagis detectats a la comarca, ara estabilitzats.

«No volíem que sobressin dosis i que quedés una part de la població sense vacunar, per això també es va obrir a la franja de 18 a 29. Sabíem que amb el col·lectiu de 30 ens sobrarien vaccins, ja que part d’ells ja tenen cita o s’han vacunat fora», comentava la coordinadora d’infermeria del Centre Sanitari del Solsonès, Gemma Novell.

Salut va convocar els majors de 18 anys dues hores i mitja després de l’inici de la marató de vacunació sense cita, concretament a partir de les 18.30 h. En aquella hora, la presència de menors de 30 anys es va incrementar a la cua.

Abans, però, de les 16 a les 18.30 hores, diversos Agents Cívics controlaven que les persones que esperaven no fossin menors de 30 i que complissin amb els requisits necessaris per vacunar-se (no presentar símptomes i ser de l’àrea sanitària).

Un cop es va obrir la vacunació a majors d’edat, els de 30 anys seguien tenint prioritat. Salut va reservar un percentatge de dosis fins al final per a aquest col·lectiu i es va avançar l’entrada d’aquestes persones al recinte un cop arribaven a la cua.

En aquest sentit, el director mèdic del Centre Sanitari, Juan Campus, explica que «els majors de 30 són els que més complicacions estan patint darrerament i molts d’ells s’estan contagiant a partir del brot de joves». Per això, Salut ha volgut donar un impuls a la vacunació de les persones pertinents en aquesta franja.

La vacunació coincideix amb la reducció dels contagis al Solsonès, que van passar de 154 fa dues setmanes a 60 la setmana passada. Tot i això, l’índex de risc de rebrot segueix disparat a la comarca, amb 1.194 punts. A més, el Solsonès és la comarca que lidera el llistat d’incidència acumulada a 14 dies, amb 1.473,23 punts.