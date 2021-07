El Solsonès prestarà el servei de transport adaptat per a les persones amb discapacitat, dependència i dificultats de mobilitat de forma gratuïta fins al 31 de desembre. El Consell Comarcal del Solsonès ha conclòs que no s’aplicarà la quantia regulada en l’ordenança durant el 2021, i per això s’anul·larà temporalment la fórmula de copagament amb l’usuari depenent de la seva renda.

La mesura, que va ser presa en l’últim ple del Consell Comarcal, té la intenció de pal·liar els efectes econòmics que pugui haver tingut la pandèmia sobre els usuaris.

En aquest sentit, fonts del Consell Comarcal del Solsonès asseguren que el servei s’ha vist adaptat per la situació provocada per la pandèmia i pel tancament del centre de dia. El servei de transport adaptat va quedar suspès del març del 2020 al juny d’enguany, coincidint amb l’obertura del centre de dia de la residència Pere Màrtir Colomés.