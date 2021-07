No hi sol haver incidències les nits dels caps de setmana a Solsona, però aquesta matinada els carrers del nucli històric i els voltants estaven deserts. Puntualment, veïns de l’entorn del Camp del Serra, on hi ha una àmplia zona d’aparcament, es queixen del soroll que fan els joves que hi van a consumir alcohol, però amb el toc de queda avui hi ha hagut silenci absolut. El retorn de les restriccions nocturnes de mobilitat s’ha viscut amb tranquil·litat a la capital solsonina, un dels 13 municipis de la regió central en què està prohibit sortir al carrer de la 1 de la matinada a les 6 del matí durant una setmana per frenar l’expansió del virus.

Els dos agents de la Policia Local que han patrullat aquesta matinada s’han desplaçat passada la mitjanit a dos bars del centre històric per informar que a la 1 tots havien de ser a casa. Els clients van seguir al peu de la lletra les instruccions i a l’hora indicada els responsables dels bars –que havien acomiadat els clients mitja hora abans– eren els únics que estaven al carrer acabant de plegar cadires i abaixant la persiana. Els pocs sorolls, en cap moment molestos, que alertaven els dos agents en realitat eren de veïns que conversaven o traginaven estris a casa i tenien les finestres obertes. La primera volta de reconeixement de la patrulla pels carrers més cèntrics constatava que a Solsona, on hi hagut en les darreres setmanes un brot entre joves de la població, els veïns estan disposats a complir totes les normes.

No només hi havia dos agents de la Policia Local, el nombre habitual durant les matinades dels caps de setmana, sinó que també hi feien tasques de vigilància dues patrulles dels Mossos d’Esquadra. La propera matinada, la de diumenge, s’hi afegirà una tercera dotació de la policia catalana. En tot cas, la ciutat està vivint amb normalitat i sense preocupació aquestes restriccions i, tal i com diu l’alcalde, David Rodríguez, a Regió7, “això evitarà, precisament, que quedi gent a llocs on se solen reunir”. Tampoc es mostra inquiet pel fet que el toc de queda selectiu desperti la picardia entre alguns joves i vagin a altres poblacions a consumir alcohol o de festa. “Si ho fan i tornen a Solsona, s’arrisquen a ser sancionats perquè no poden estar al carrer”, afirma.

L’Ajuntament de Solsona recorda que d’1 a 6 del matí només estan permesos els desplaçaments d’urgència per assistència sanitària o anar a la farmàcia, anar o tornar de treballar, realitzar serveis essencials, la recollida i cura de menors en cas de pares separats i la cura d’animals de companyia. A Solsona, de fet, l’índex del risc de rebrot ha minvat un 48% en quatre dies.

A banda del confinament nocturn, l’Ajuntament de Solsona recorda que des d’aquest dijous, per resolució del Departament de Salut, a tot el país hi ha noves restriccions per combatre l’expansió dels contagis de les últimes setmanes. Les trobades socials i familiars s’han tornat a limitar a un màxim de deu persones no convivents, tant en espais públics com privats, i totes les activitats, incloses la restauració i els esdeveniments culturals, han d’acabar com a molt tard a dos quarts d’una de la matinada. També està prohibit menjar o beure a l’espai públic i fer actes culturals a peu dret. És per això també que no es permeten els pícnics al parc de la Mare de la Font.

Descontrol nocturn a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha detectat un total de 4.357 persones a Barcelona que no han respectat el toc de queda en la seva primera nit d'aplicació, segons han informat a l'ACN fonts municipals. Són persones que estaven al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada. Totes elles han fet cas de les indicacions i han marxat quan la policia els ha recordat el toc de queda. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, s'ha mostrat satisfet en general per la primera nit amb aquesta nova restricció. Ha explicat que si bé a la 1 hi havia les aglomeracions de cada nit de cap de setmana a platges i places, passades les dues la ciutat estava "pràcticament buida", ha assegurat.

Elena i Batlle fan una valoració positiva de la primera nit de toc de queda

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, han fet aquest dissabte una valoració positiva de la primera nit de toc de queda, amb desallotjaments sense incidents. Elena ha indicat a Rac 1 que a la 1 de la matinada es van produir les imatges d'aglomeracions que ja s'havien produït en dies i setmanes anteriors, però la ciutadania va marxar a instàncies dels agents de seguretat. "Ha estat bastant tranquil i bastant seguit, estem força satisfets. No hi ha hagut incidents i al final s'ha complert el toc de queda", ha apuntat el conseller. Batlle ha remarcat que la nit ha estat "raonablement tranquil·la". "Si no a la 1, però cap a les 2 estava la ciutat pràcticament buida", ha dit.

Elena ha argumentat que l'aval del toc de queda es va conèixer al migdia, i que també hi ha turistes que no es van assabentar. Al seu parer, si la primera nit ha anat així, "el que és raonable és que les següents nits aniran millor encara".

També ha opinat que les festes privades a cases segur que s'han produït, però ha opinat que ha estat "mínim en proporció". "Al final, aquí l'objectiu és que aquella interacció social que es produïa d'una forma més relaxada no es produís durant un temps. Crec que en general s'ha aconseguit", ha conclòs.