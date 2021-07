44 anys després, Solsona torna a disposar de la figura del Pop per al Carnaval. El nou element del bestiari de la festa es va presentat aquest dissabte a la sala polivalent del municipi, que es va omplir i va gaudir d’un espectacle amb evidents tocs esbojarrats.

De fet, amb l’animació del xòuman Pep Callau, el públic que es dirigia a les seves localitats en els prolegòmens de l’acte ja tenia una pista fefaent del que estava a punt de presenciar: un espectacle que va tenir el Pop com a protagonista i que va anar acompanyat d’un to sarcàstic. També hi va haver referències i metàfores constants sobre l’actualitat política local i nacional.

Però el moment més emotiu va ser el descobriment de la figura, que tindrà com a primer comparser Josep Seuba Moncunill, usuari d’Amisol, l’associació que vetlla pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. De fet, la principal característica d’aquesta peça és que serà accessible per a persones amb diversitat funcional.

L’Associació de Festes del Carnaval i la Colla Gegantera de Solsona van firmar un conveni de col·laboració a finals de l’any 2020 amb l’entitat per permetre que el Carnaval sigui a l’abast de tothom.

Sobre la figura, el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Gerard Argerich, va afegir que «és un gegant molt diferent als que estem acostumats a veure». La figura té una estructura d’alumini, de manera que és molt lleuger, i amb rodes i tentacles. A l’interior del Pop hi caben persones amb cadira de rodes, i també hi poden entrar aquelles que tenen claustrofòbia.

L’alcalde de Solsona, David Rodríguez, va assenyalar que el Pop «és un element que havia quedat oblidat i arraconat», i que les generacions més joves ni tan sols l’han conegut. «Aquesta recuperació amb la vinculació social amb Amisol dona molta força a aquest element i enriqueix el patrimoni carnavalenc de Solsona», va afirmar Rodríguez.

Per la seva banda, Carla Vendrell, presidenta de l’Associació Amisol, va recordar que «vam parlar amb l’Associació de Festes perquè volíem un Carnaval accessible».