L’Ajuntament de Solsona ha obert una convocatòria amb caràcter d’urgència d’un concurs per cobrir temporalment el lloc de cap tècnic d’esports a temps parcial. La Regidoria d’Esports necessita cobrir temporalment aquesta plaça. No es disposa de cap borsa de treball i expliquen que els cal disposar d’una persona en aquest lloc, especialment per a la gestió actual de les piscines municipals i la resta d’instal·lacions esportives.

Les persones aspirants han de tenir el títol de batxillerat o de tècnic equivalent. Es poden per presentar les sol·licituds d’admissió al procés selectiu fins al 23 de juliol.