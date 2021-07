Solsona Experience reprèn les visites nocturnes després d’un any d’aturada. Aquest any ho fan sortint de Solsona per potenciar altres municipis i descentralitzar l’oferta de visites guiades.

Enguany, la cooperativa proposa un itinerari teatralitzat al conjunt monumental de Sant Esteve d’Olius. A través de les explicacions de personatges importants de la història de la zona, es podrà conèixer el passat de les principals atraccions turístiques de l’indret: el cementiri modernista d’Olius dissenyat per Bernadí Martorell, l’antic poblat iber i el camp de sitges, l’església romànica amb la seva cripta i la Torreta, antic castell dels comtes d’Urgell.

Ivan Viladrich, soci i treballador de Solsona Experience, afegeix: «Un altre motiu és el d’evitar les aglomeracions al centre de Solsona, i considerem que Olius és un lloc amb molt patrimoni i és ideal per a les visites nocturnes».