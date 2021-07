La magistrada del Jutjat Social núm. 2 de Lleida ha resolt desestimar la demanda interposada per una part dels treballadors del Centre Sanitari contra l’entitat i el Consell Comarcal i absoldre a les dues entitats de les pretensions sobre drets i quantitats que havien interposat 48 professionals de l’ens.

La sentència ha arribat després que el 21 d’abril passat se celebrés la vista del judici, que es va ajornar un mes a petició de la mateixa magistrada per tal que les dues parts miressin d’arribar a un acord que semblava proper. Malgrat això, l’acord no va ser possible.

La sentència es pot recórrer a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president per delegació del Consell Comarcal i del Centre Sanitari, Ramon Costa, ha manifestat que “la sentència confirma que les actuacions que s’han portat a terme s’han fet de manera correcta, dins de la legalitat i vetllant per l’estabilitat pressupostària de l’entitat”.

A la vegada, informa que manté la voluntat de diàleg per mirar d’arribar a acords beneficiosos per ambdues parts i que aviat es posaran en contacte amb la representació del personal del Centre per reprendre les converses, ja de cara al setembre, amb el nou comitè d’empresa que sortirà de les eleccions que han de celebrar-se després de l’estiu.