Els habitants de la Vall de Lord estaran dues setmanes, dels 12 fins al 26 de juliol, sense poder fer tràmits a l’oficina de l’única entitat bancària que opera a la zona, CaixaBank, en trobar-se tancada per vacances. A més, el consistori de Sant Llorenç de Morunys, el municipi on es troba l’oficina, denuncia avaries periòdiques als caixers.

Ara, avança el batlle, Francesc Riu, el consistori estudia instal·lar un caixer automàtic en un edifici públic o aconseguir que altres entitats arribin al municipi. Per a l’alcalde, això permetria solucionar «un problema creixent» amb CaixaBank.

Encara que és una proposta que s’està gestant, el batlle assegura que la intenció seria la de sumar-se a diversos municipis de la província amb situacions similars i fer una la petició conjunta perquè una mateixa empresa instal·li els caixers als diversos punts del territori, d’aquesta forma, segons Riu, es podrien abaratir costos.

Riu denuncia que el servei per part de CaixaBank s’ha anat «retallant». El batlle comenta que fins fa dos anys, sobretot a l’estiu, l’entitat comptava amb fins a tres treballadors i que s’han anat reduint. A part de la reducció del personal, segons relata Riu, l’empresa no cobreix les seves baixes o vacances, motiu pel qual l’obertura de l’oficina queda condicionada a la jornada del personal.

«Quan el treballador no hi és, l’oficina tanca i no tothom sap fer els tràmits al caixer», comenta l’alcalde. Des de l’Ajuntament informen que aquesta situació es va reclamar a l’entitat bancària, però que no han rebut cap solució al respecte. Per tant, l’alternativa pels habitants de la Vall de Lord, en ser aquest l’únic caixer del territori, és desplaçar-se 30 quilòmetres fins a Solsona.

Paral·lelament, el batlle de Sant Llorenç explica que darrerament hi ha interrupcions en el funcionament del caixer, fet que complicaria encara més qualsevol gestió a fer-hi. Riu destaca una avaria entre la nit de l’11 i el matí del 14 de juliol, que va deixar el municipi dos dies i mig sense servei.

Per la seva banda, recorden que gran part de les gestions es poden fer actualment als caixers automàtics. I puntualitzen que l’avaria de la setmana passada va ser d’un dia solament i que hauria sigut causada per una baixada de tensió de la xarxa elèctrica generalitzada al municipi.

La tècnica de l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord, Montserrat Vilalta, assegura que el problema que més incidència té sobre el turisme és quan hi ha avaries als caixers. «Si algun turista necessita diners, es troba que no hi ha alternatives properes», comenta. A més, això pot tenir una incidència directa sobre qualsevol empresa que, per algun motiu, no accepti el pagament amb targeta.