L’Ajuntament de Solsona organitzarà la setmana vinent 10 jornades informatives per explicar als residents el sistema de recollida de residus porta a porta i per debatre propostes al respecte. Per garantir un bon funcionament del servei, l’Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana.

De les 10 sessions, 8 es faran al Teatre Comarcal entre el 27, el 28 i el 29 de juliol. Segons la franja horària, aniran dirigides a diversos actors socials com l’hostaleria, els comerços, el veïnat, els apartaments turístics o la indústria.

Les dues sessions restants es faran de forma telemàtica el 30 de juliol i seran obertes a tothom. Cal inscripció prèvia a residurs@ajsolsona.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Solsona.