Tres pobles de la Catalunya Central (Riner, Pinós i Vallcebre), entre altres 20 municipis del país, esperen els ajuts de la prova pilot del programa de mobilització d’habitatge en el món rural de la Generalitat que van ser anunciats el mes de maig. La Generalitat va preveure invertir 2 milions d’euros entre tots els municipis, que fins ara no han arribat. Guixers es planteja presentar-se a la segona convocatòria, prevista per a aquest mes de juliol.

El Departament de Territori i Sostenibilitat gestionava la tramitació de les subvencions, però amb el canvi de govern, aquest projecte ha canviat al Departament de Drets Socials. Un cop la Generalitat faciliti aquests ajuts als ajuntaments triats, els permetran contribuir al seu treball contra la despoblació.

Riner i Pinós van ser els seleccionats al Solsonès. Per fer la tria entre els 56 municipis que van presentar-se a la convocatòria, la Generalitat va tenir en compte diversos factors, com per exemple accions a desenvolupar al municipi o el seu possible creixement.

Amb els diners, a Riner es preveu reestructurar part de l’interior de l’edifici d’equipaments de la pista poliesportiva de Freixinet i convertir-lo en un habitatge. L’alcalde del municipi, Joan Solà, explica que projectes com aquests contribueixen a revertir el despoblament al món rural. Tot i això, assegura que encara hi ha molt camí per fer i demana que aquest tipus de projectes tinguin continuïtat, «per poder resoldre un problema» als municipis rurals.

Riner vol apropar el que serà el seu primer habitatge públic a famílies que ho necessitin, però des de l’Ajuntament no se centraran en l’origen dels residents. «Quan parlem de repoblament, hem d’incloure també famílies que ja viuen al municipi, però que no poden trobar un nou habitatge si necessiten mudar-se per falta d’oferta», comenta Solà.

Paral·lelament, Pinós busca fer créixer el municipi amb famílies que tinguin infants. «Per a nosaltres és prioritari donar una continuïtat a l’escola del municipi», comenta el batlle, Xavier Vilalta.

L’Ajuntament de Pinós rehabilitarà quatre habitatges, dos de titularitat pública i dos de privada. Entre aquests, hi ha un projecte que busca potenciar l’economia del municipi. Al nucli de Vallmanya es condicionarà un edifici on anteriorment hi havia un restaurant. Vilalta explica que es treballarà per rehabilitar l’habitatge al pis superior i que, per una altra banda, es tornarà a condicionar la planta baixa per reobrir el negoci.

L’alcalde explica que, en el moment de triar la nova família resident al pis, valoraran que aquesta pugui fer-se càrrec del restaurant. «Formarà part del pacte a l’hora de llogar l’habitatge», comenta.

Al tercer poble triat de les comarques centrals, Vallcebre, al Berguedà, també destaquen la importància que tenen aquests ajuts per un municipi petit. «Son bàsics, ja que un consistori petit no genera ingressos suficients per poder fer grans projectes de dinamització econòmica o social», puntualitza el regidor de promoció econòmica i del municipi, Jordi Lapuente.

Lapuente explica que es condicionaran tres habitatges en una antiga masia de propietat municipal. El regidor avança que la idea és obrir-los a famílies que vulguin residir a Vallcebre i a joves que ja hi resideixin. «Les famílies ens permetran mantenir l’escola municipal oberta, mentre que si els apropem als joves, els oferirem una oportunitat per quedar-se a viure al poble i no haver de marxar», conclou.