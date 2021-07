El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, posarà en comú dades de gestió forestal a Europa. Conjuntament amb 19 entitats i centres d’investigació de vuit països, crearà una base de dades on hi apareixerà informació dels boscos de cada país i les seves particularitats, separats per tipologies. L’objectiu del treball conjunt és apropar un manual de gestió sostenible als propietaris de boscos europeus.

El CTFC liderarà el grup de treball dels boscos mediterranis basant-se en la seva experiència i les dades recollides fins al moment. «Estudiem com les diferents gestions milloren o empitjoren els boscos. També tenim molta informació sobre incendis forestals a zones mediterrànies» explica l’investigador del Programa de Gestió Forestal Multifuncional del CTFC Eduardo Collado.

Collado remarca que les conseqüències de la feina del grup seran molt positives per la presa de decisions en un futur. «Aquesta eina permetrà simular segons el bosc i la zona, quina gestió serà la més eficient. A cada part d’Europa hi ha unes problemàtiques o característiques diferents i per això és positiu el fet d’unir-se per treballar en una base que ho agrupi tot».

D’aquesta manera, es vol potenciar la producció de fusta de qualitat i la conservació de boscos donant eines als seus gestors. «El gestor tindrà un manual que podrà aplicar segons la necessitat dels seus boscos. Són eines per mantenir els boscos sans», argumenta l’investigador del CTFC.

El projecte, que s’anomena Horitzó 2020 ONE forest, va començar al juny i vol fomentar la presa de decisions multicriteri per a una gestió forestal beneficiosa pels boscos europeus. A l’hora d’elaborar aquest recull, també es tindrà en compte els interessos de les parts implicades com gestors o actors polítics i l’extracció de fusta sostenible.

El projecte finalitzarà el juny de 2024 i es basarà en quatre tipus de boscos europeus que funcionaran com a casos d’estudi. Aquestes regions forestals seran els mediterranis, els boreals o hemiboreals, els continentals i els alins.

El centre amb seu a Solsona acollirà la primera reunió presencial del grup, que es farà a final d’any. Mentrestant, els 19 socis d’arreu d’Europa es reuniran de forma telemàtica per posar en conjunt les seves dades sobre boscos de la zona.