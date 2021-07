L’Ajuntament de Guixers veu amb preocupació l’abundant nombre de bosses de deixalles que queden a la vora de les zones de bany i activitats recreatives del pantà de la Llosa del Cavall. Guixers ha aplicat el sistema porta a porta i no preveu posar contenidors a la zona, ni tampoc fer el servei de recollida de brossa en aquest espai perquè incrementaria la despesa municipal. L’opció triada és el civisme, demanar als usuaris que s’emportin les deixalles cap a casa o que ho deixin a la deixalleria de Sant Llorenç de Morunys.

L’alcalde del municipi, Jordi Selga, explica que la problemàtica es repeteix, sobretot, a les zones de bany de l’Illa i Vilasaló, on alguns banyistes no recullen la brossa que han generat durant el seu pas. Tot i que a ambdós hi ha senyals que recorden que no hi ha servei de recollida d’escombraries, l’abocament de residus es repeteix durant l’estiu.

Per això Selga reclama als banyistes que s’emportin la brossa que generen cap a casa o que la deixin a la deixalleria de Sant Llorenç de Morunys (que obre de dilluns a divendres) o al punt d’emergència del mateix lloc (obert caps de setmana i festius) i que no la deixin a la zona. L’alcalde de Guixers apunta que el municipi té un conveni amb la deixalleria i que és un espai on els banyistes poden apropar-se «sense cap inconvenient».

Ja fa més d’un any Guixers va implantar el sistema porta a porta i, per aquest motiu, el consistori no fa la recollida a les zones de bany. «No té sentit que obliguem els veïns a reciclar, però que deixem barra lliure a la gent que ve de fora», argumenta Selga.

En aquest sentit, els contenidors i papereres es van retirar amb la implantació del porta a porta i recollir la brossa a l’espai encariria el servei que paguen els habitants de Guixers per la recollida d’escombraries. «No hem de fer-nos càrrec dels residus que deixen persones que no viuen al municipi», assegura Selga.

El batlle explica que, en indicar als banyistes els punts més propers on abocar les deixalles «se’ls posa facilitats» i es mostra indignat «perquè hi ha gent que continua sense fer cas a les indicacions». A causa de les conductes incíviques d’alguns banyistes, la recollida l’han de fer persones voluntàries. «La brossa la recollim entre els veïns del municipi», apunta Selga.

L’abocament de residus a zones de bany està sancionat per l’ordenança que estrena la comarca aquest estiu. Les multes per conductes incíviques estan sancionades des dels 100 als 3.000 euros.

Fins al mes de setembre hi ha un guarda rural de seguretat privada que patrulla a totes les zones de bany amb la finalitat d’informar, i multar si és necessari, en cas de presenciar aquest tipus de conductes incíviques.