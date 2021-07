El PSC del Solsonès demana al Consell Comarcal que els ciutadans puguin votar per triar si la gestió del Centre Sanitari, actualment en mans de l’ens comarcal, continua al Solsonès o passa a mans del Departament de Salut de la Generalitat. Sobre la posició del grup al respecte, el primer secretari del PSC al Solsonès i regidor a l’oposició de l’Ajuntament de Solsona, Mohamed El Mamoun, explica que aposten per mantenir-la gestió a la comarca sempre que es garanteixi un canvi de model un cop acabi el contracte actual, prorrogat dos anys l’abril del 2020.

El Mamoun considera que la participació de la ciutadania ha de ser clau en la presa de la decisió sobre el futur del Centre Sanitari. Per aquest motiu, els socialistes proposen que es faci una votació en què es pregunti a la població sobre qui ha d’assolir la gestió del centre.

El líder socialista també demana que, al grup de treball que s’ha creat amb diversos representants polítics i del centre, hi hagi un paper per als ciutadans. «El Consell ha d’incloure els diversos col·lectius socials de la comarca, no té sentit que la solució la prenguin solament polítics», afegeix. Si no s’implica la ciutadania, «la taula estarà formada per les mateixes persones que la gestionen» i d’aquesta forma «no s’avançarà», diu El Mamoun.

El PSC critica la gestió del Centre Sanitari per part del Consell Comarcal i apunta que «no són capaços de portar-la». Per als socialistes, el futur del Centre Sanitari passa per mantenir la gestió al Solsonès si es garanteix un canvi en el model, o cedir-la a la Generalitat si això no és possible.

Els socialistes consideren que la gestió actual «surt molt cara» i que s’ha de buscar un model que «permeti estalviar diners». «El gerent cobra uns 70.000 euros per una feina que no suposa més de dues hores a la setmana», critica El Mamoun.

En aquest sentit, proposen que es contracti una gestoria, que, per als socialistes, reduiria el cost de gestió. Així, per a la formació, els diners estalviats es podrien destinar a incrementar el sou del personal sanitari, que reclama que s’equipari al dels treballadors públics del sector.