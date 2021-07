El Consell Comarcal ha fet una crida a la població a sumar-se dissabte de forma voluntària a una recollida de residus al pantà de Sant Ponç. La recollida començarà a les nou del matí i està pensada per netejar la riba del pantà.

El Consell Comarcal, el Patronat de Turisme, el Grup Natura del Solsonès i l’Ajuntament de Clariana de Cardener han impulsat aquesta jornada amb la intenció de generar consciència ambiental. Al mateix temps, consideren que pot ser una proposta d’ecoturisme i hàbits saludables.

El punt de trobada és a l’aparcament vora la presa del pantà, lloc on es farà un esmorzar amb producte local per començar el dia. A més de les mesures sanitàries ja conegudes per la covid-19, i tot i que l’organització oferirà guants higiènics i bosses per a la recollida. El Consell recomana als voluntaris que portin guants gruixuts per minimitzar riscos en cas de trobar vidres.