Aquest estiu les piscines municipals de Solsona recuperen la proposta de ioga a la fresca i bany nocturn els dijous. L’activitat es repetirà cada dijous a les vuit del vespre fins al 12 d’agost. És una activitat oberta a tots els públics a partir de 16 anys. Per assistir-hi, hi ha la possibilitat d’inscriure’s per sessió al preu de 3 euros.

Les activitats les dirigirà la professional de l’Espai Mima’t, Emma Herrada.

Són sessions de hatha-ioga amb pranaiama, que es basa en el control de la respiració i de la relaxació. L’Ajuntament recomana als assistents que, per participar-hi, portin roba còmoda i una tovallola o estoreta, a més de banyador qui vulgui capbussar-se a la piscina en acabar.

Les inscripcions es poden fer a la taquilla de les piscines municipals, per correu electrònic o bé enviant un missatge privat al compte d’Instagram de les piscines municipals de Solsona.