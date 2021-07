Arran de la crisi socioeconòmica derivada de la crisi per la Covid-19, el volum de famílies ateses pel Fons d’Emergència Social ha incrementat prop del 70% respecte al juliol del 2020. Enguany, ja hi ha 92 famílies beneficiades pel programa que facilita ajuts tan econòmics, per a lloguers i subministraments de la llar, o alimentaris a través del Rebost Solidari del Solsonès. D’aquestes 93 famílies, hi havia un total de 92 menors d’edat.

L’any passat, el programa coordinat per l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Creu Roja del Solsonès va ajudar un total de 130 famílies en total, entre les quals hi havia 130 infants.

A causa d’aquest increment, el Fons d’emergència social de Solsona ha fet una crida a la col·laboració ciutadana amb arrodoniments solidaris i microdonacions.

Les institucions locals i entitats responsables del Fons d’emergència social de Solsona han posat en marxa una nova campanya per aconseguir un increment del fons per destinar-lo a ajuts.

Hi ha una vintena d’establiments de diferents sectors als quals es pot arrodonir l’import final de la compra amb la quantitat desitjada per destinar aquests diners al Fons d’Emergència Social.

D’altra banda, els interessats poden col·laborar mitjançant l’aportació mensual d’1 euro a la plataforma Teaming. L’usuari solament ha d’unir-se al grup i registrar-se per poder fer aquesta donació de forma automàtica.

A final aquest estiu, les institucions i entitats que coordinen la campanya preveuen treure-la al carrer amb una parada davant l’ajuntament alguns divendres de mercat. Allà es recordarà a la ciutadania les dues formes de col·laborar-hi i es donarà d’alta a Teaming a qui ho desitgi.