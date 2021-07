L’equip de govern de Solsona proposa celebrar un any dedicat al músic i compositor solsoní Joan Roure i Jané, aprofitant el centenari del seu naixement (1921-1990). El ple ordinari de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat la celebració de l’Any Roure. Així, de l’octubre del 2021 al mateix mes del 2022, es faran diferents actes en record del músic. Entre aquests, es preveu que l’Escola Municipal de Solsona rebi el nom de l’artista.

Joan Roure va ser una figura clau per a la cultura de la ciutat. Va compondre els arranjaments per a cobla de les músiques de ballets tradicionals per a la festa major i les partitures del Carnaval de Solsona, a més de crear els pas dobles per a passacarrers. La seva petjada al municipi també deixa la creació de l’Escola de Música, de la qual va ser el primer director.

La regidora de Cultura i coordinadora de la comissió de l’Any Roure, Judit Gisbert, avançava a Regió7 que un dels esdeveniments previstos per a aquest any és el canvi de nom de l’Escola de Música, a la qual se li vol posar el nom de l’artista solsoní. L’Ajuntament preveu organitzar un acte oficial en una data pròxima al dia del seu naixement, el 18 d’octubre.

A més a més es vol crear un llibre amb partitures d’iniciació a piano arranjant les músiques més dificultoses de l’artista a un nivell d’iniciació. D’aquesta forma, segons Gisbert, nous públics podran aprendre a tocar melodies fetes per Roure. «S’ha de donar a conèixer el seu nom, sobretot als joves. La gent ha de saber la història de les músiques identitàries de Solsona», explica.

La regidora de Cultura destacava que en comptes de fer un any natural, es proposa fer-lo d’octubre a octubre amb la previsió d’una millora en la situació epidemiològica: «Esperem que la covid-19 ens deixi organitzar les activitats amb una certa normalitat».

Una placa per Francesc Viadiu

L’Ajuntament de Solsona també va aprovar ahir al ple, amb 9 vots a favor i dues abstencions de Junts, una proposta per reconèixer la figura del polític solsoní Francesc Viadiu i Vendrell (1900-1992). L’equip de govern demana que s’instal·li una placa en record del polític a la plaça del Camp.

En l’àmbit polític, Viadiu va ingressar a Estat Català els anys vint i el 1931 va ser un dels fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya. Un any més tard va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya per Lleida. Durant la Guerra Civil, va presidir el Comitè Revolucionari de Solsona.

El 1938, va ser alcalde de Solsona, en un episodi històric en què la població va multiplicar-se per deu. Va exercir el càrrec fins que es va veure obligat a fugir a l’exili per la imminent arribada de les tropes franquistes a la ciutat. Viadiu també va ser distingit en vida pels governs britànic, nord-americà i per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi. L’alcalde de Solsona, David Rodríguez, explicava que «els vencedors de la Guerra Civil van aprofitar la seva posició a l’Ajuntament per desfigurar l’actuació de Viadiu i difondre’n una versió que no corresponia amb la realitat».

Segons Rodríguez, «encara que s’han fet alguns actes puntuals, és important posar en valor la seva figura i apropar a la gent la realitat». Per a l’alcalde de Solsona, el municipi «té un deute històric» amb el polític solsoní.