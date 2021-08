L’alcalde d’Olius, Antoni Màrquez, prendrà demà possessió com a conseller comarcal. Relleva l’alcalde de Riner, Joan Solà, ambdós d’Agrupació d’Electors Independents-Junts.

Què aportarà Antoni Màrquez al Consell Comarcal?

Intentaré aportar el màxim de seny possible. Soc una persona clara i que diu les coses tal com les pensa. M’agrada ser responsable i demano el mateix a qui treballa amb mi. El que vull és fidelitat a les coses que es projecten.

Quins reptes es proposa en el seu pas pel Consell?

Vull ajudar a solucionar el conflicte amb els treballadors del Centre Sanitari i contribuir en la implantació d’un nou model de recollida de residus. També m’agradaria treballar per donar servei de telecomunicacions a les masies.

Com creu que s’ha de treballar per aconseguir fer-los realitat?

Hem de fer molts esforços per anar tots alhora i millorar la comarca, independentment de la ideologia. Hem de tenir clar que, quan hi hagi una cosa que ens convingui a tots, hem de treballar en conjunt. Tradicionalment, el Solsonès és una comarca que s’ha caracteritzat perquè algunes decisions no han avançat per falta d’unió.

Què ha de fer el Consell per solucionar el conflicte amb els treballadors del Centre Sanitari?

Penso que a partir d’ara el Consell Comarcal del Solsonès ha d’intentar disposar dels diners per cobrir l’oferta que va oferir als treballadors, però no sabem d’on sortiran. Hi ha un dèficit financer al Centre Sanitari. Amb un increment en el finançament, l’equipament de salut de la comarca seria viable.

Quina situació deixa aquesta falta de diners?

Si la Generalitat no ens facilita més finançament, el problema continuarà. En aquest sentit, si no paguem bé els professionals, acabaran marxant. Hem de tenir una qualitat assegurada i tot es basa en el salari.

I sobre el futur de la gestió de l’equipament de salut, creu que ha de mantenir-la el Consell o proposa una altra alternativa?

Ha d’haver-hi una gerència diferenciada al Consell, que sigui externa. Tot i això, ha de ser feta des de la comarca. Necessitem que sigui algú que estigui especialitzat en aquest àmbit. El Centre Sanitari és un front de guerra política, i fins que no ho solucionem, no funcionarà.

El reciclatge a la comarca es va situar al 47,12% el 2020, per sota del que exigeix la Unió Europea. Com hauran de treballar el tema al Consell Comarcal?

És un tema prioritari, ja que la comarca ha d’entrar en un nivell més alt de recollida selectiva. L’única manera de fer-ho és aconseguir que l’usuari faci una bona tria. Hem d’implementar un model de recollida selectiva de residus que sigui eficient i que ens apropi a l’estàndard europeu. Sabem que pot tenir un cost alt, però hem d’aconseguir finançament per tirar-ho endavant.