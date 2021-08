Una quinzena de voluntaris van participar ahir al matí en la recollida de residus que es va fer a la riba del pantà de Sant Ponç. Van omplir tres contenidors de bosses plenes de tota mena de deixalles: ampolles de plàstic, llaunes, bosses, joguines... i també, entre altres coses, un pneumàtic i una caixa forta.

Els participants, principalment famílies amb nens, van respondre a la crida del Consell Comarcal, el Patronat de Turisme, el Grup de Natura del Solsonès i l’Ajuntament de Clariana de Cardener per netejar la riba del pantà, que es va poder fer tant a peu com en caiac.

La jornada d’ahir va servir per prendre consciència ambiental, segons va destacar el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès, Ferran Ginestà. Va valorar positivament la jornada, que es va fer per segon any i que és previst que tingui continuïtat.