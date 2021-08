El nombre de contagis detectats al Solsonès ha minvat pràcticament a la meitat en una setmana i s’ha passat dels 65 casos diagnosticats fa dues setmanes als 35 de l’última. Són positius detectats a través de 244 proves PCR realitzades al Centre Sanitari. Amb tot, cal tenir en compte que només se sotmet al test les persones simptomàtiques, amb la qual cosa es calcula que la xifra és molt superior.

Aquesta tendència a la baixa també es reflecteix en una caiguda de l’índex del risc de rebrot al Solsonès fins als 761,66 punts, tot i que continua considerant-se un indicador molt alt. A la capital, l’índex és 978,03 punts. Pel que fa a la velocitat de contagi, la taxa de reproducció és d’1,19 a Solsona, la qual cosa significa que l’epidèmia continua creixent, i de 0,96 al Solsonès. Des del Centre Sanitari del Solsonès s’insisteix en la importància de la vacunació tot constatant que el 80 per cent de les persones ingressades a la UCI no han estat vaccinades. En aquests moments el 61% de la població de la comarca ha rebut la primera dosi i el 57,35%, té la pauta completa.

Malgrat l’estancament en el nombre de nous positius, que coincideix amb un inici de l’estabilització dels indicadors al conjunt del país, tant l’Ajuntament de Solsona com el Centre Sanitari del Solsonès insisteixen en la necessitat de no relaxar-se i de mantenir les precaucions per evitar un repunt de contagis. Les autoritats locals recorden que encara no s’ha doblegat la corba de la cinquena onada de la pandèmia.