La comarca del Solsonès és l’única de tota la Catalunya Central on el risc de rebrot de la covid supera la mitjana catalana. Mentre al conjunt de Catalunya és de 727 punts, segons les dades d’ahir, al Solsonès se situa en els 768. A l’altre extrem hi ha la comarca del Berguedà. És a la part baixa, amb un risc de rebrot de 399.

Catalunya tenia ahir un risc de 727 punts. A la segona quinzena de juliol era de 1.138, i la setmana anterior de 1.450. Ha baixat de forma acusada tot en consonància a l’anunci que no es produeixen tants contagis, però tot i així continua sent molt alta. La velocitat de transmissió també ha baixat lleugerament de 0,95 a 0,78.

A la Catalunya Central, el Solsonès és qui té el risc de rebrot més elevat. És de 768 punts, davant els 1.270 de la setmana del 15 al 21 de juliol. Els darrers dies s’han diagnosticat 45 positius, mentre que la velocitat de transmissió és del 0,96. Al Bages el risc és de 622 punts; a l’Anoia, de 613; al Moianès, de 573; a la Cerdanya, de 470, i el Berguedà marca la diferència a la baixa amb 399 punts.

Per capitals de comarca la tendència és la mateixa. A Solsona, el risc de rebot és de 928, segons les darreres dades de Salut. A la resta de capitals de l’àrea central la tendència a la baixa és més notable. Manresa ha passat dels 924 punts la segona quinzena de juliol als 680, Igualada en té 613 i Puigcerdà 396. Berga, en canvi, gairebé dobla les xifres de risc de rebrot del conjunt del Berguedà. És de 621.

Més ingressos

El Departament de Salut va informar ahir que hi ha 7 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives (UCI) respecte a les 24 hores anteriors, el que eleva a un total de 567 els crítics a causa de la covid. Els ingressats a planta són 79 més, i arriben als 2.227. S’han notificat 26 noves morts i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 22.667.

La vacunació

Les vacunes ja han evitat més de 2.500 morts per covid a Catalunya des del mes de gener passat. «Ara hi ha 30 morts diaris, però sense vacunes n’hi hauria 200», va assegurar ahir la investigadora del BIOCOMSC Clara Prats als micròfons del Via Lliure de Rac1.

Sense la campanya d’immunització a Catalunya hi hauria set vegades més de defuncions cada dia i 1.200 persones a l’UCI, a prop del pic de la primera onada, que va ser d’unes 1.500. En paral·lel, segons Prats, els vaccins també han previngut més de 26.000 dies d’ocupació a les UCI i 128.000 dies d’hospitalitzacions en planta. Amb les dades epidemiològiques a la mà, la investigadora del BIOCOSMC va defensar que s’allergués «unes setmanes més» el toc de queda i el tancament de l’oci nocturn.

«Anem en la bona direcció. Ja estem doblegant la corba hospitalària i estem a prop de passar el pic de les UCI», va comentar Prats, que va considerar cabdal arribar al setembre, quan comenci el curs escolar, amb una bona cobertura de vacunació en les franges més joves. «En aquesta onada hem arribat a incidències del virus que no havíem vist mai. En aquest moment, prop de l’1% dels catalans són potencialment contagiosos», va calcular la investigadora del BIOCOMSC. Prats va opinar que s’haurien de limitar els esdeveniments que puguin generar «supercontagis».