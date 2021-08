El Carnaval de Solsona recuperarà el Pop, una figura que va cremar-se el 1977, i ho fa convertint-lo en un gegant inclusiu. La figura, que va presentar-se públicament fa dues setmanes, ha sorgit d’un conveni de col·laboració entre l’associació solsonina prominusvàlids, Amisol de Solsona, d’on Carla Vendrell és gerent, l’Associació de Festes de Carnaval i la Colla Gegantera.

El Pop s’ha adaptat a persones amb discapacitat. Què suposa per a Amisol aquesta proposta que busca fer el Carnaval accessible a persones amb diversitat funcional?

El Carnaval és una festa emblemàtica, però no era del tot accessible. Com a entitat volem que els actes es facin pensant en tothom des d’un inici. Volem passar de ser espectadors a participar-hi. A partir d’ara, la idea és que el dimarts de Carnaval es faci «el Carnaval per a tothom», un dia on hi hagi activitats més adaptades a les persones amb discapacitat. Preveiem que el Pop surti tant el dissabte de Carnaval com el dimarts.

És una figura lleugera. Hi caben persones amb cadira de rodes o qualsevol persona que tingui claustrofòbia. Serà fàcil de portar-lo per a tothom?

Hem treballat per aconseguir una estructura lleugera i gran. De fet, és tan gran que una persona amb cadira de rodes pot entrar-hi amb fins a dos acompanyants. Qualsevol el podrà fer ballar, des d’infants fins a adults que necessitin anar acompanyats.

Com s’ha adaptat el gegant?

S’ha tingut en compte mesures de cadires de rodes estàndard o de cotxets. És important que aquestes persones puguin girar al seu interior. D’altra banda, era important treballar en la visió a l’exterior. Per això, l’estructura permet veure-hi a través de la boca del gegant i per la part inferior. Així, obrint el camp de visió a diferents altures, una persona que hagi d’anar asseguda hi pot veure perfectament.

Quina ha estat la rebuda dels seus usuaris?

Estan il·lusionats. Són persones i els agrada gaudir de les festes. Estan agraïts que se’ls tingui en compte. Quan van venir a la presentació es van emocionar i ara se senten més inclosos en la festa.

Què els va motivar a dur a terme aquesta col·laboració amb el Carnaval?

Necessitem guanyar visibilitat i eliminar estigmes. Tots som persones, cadascú amb les seves dificultats, i tothom té dret a gaudir de l’oci i de les activitats que es fan a la comarca. Hem començat pel Carnaval, però la idea és obrir-ho a tots els actes que es facin al territori.

Quins elements es poden introduir més fàcilment en aquests actes per obrir-los a tothom?

Entre altres coses que es poden fer, es pot contractar una persona que faci d’intèrpret de llengua de signes a tots els actes on hi hagi parlaments, fer espais per a cadires de rodes o, fins i tot, incloure les persones amb discapacitat en aquest tipus d’actes. Volem que se’ls tracti com a persones, i que si hi volen participar, que ho puguin fer.