El nou grup de Junts al Solsonès, sorgit després de la separació de Junts per Catalunya amb el PDeCAT i representat actualment al Consell Comarcal pels membres de l'Agrupació d'Electors Independents, qualifica de "desgavell" la situació que viu el govern d'ERC del Consell Comarcal del Solsonès després de la renúncia del fins ara president per delegació, Ramon Costa. La formació destaca que l'ens ja ha tingut tres presidents, dels quals dos per delegació, amb només dos anys de mandat.

En un comunicat, la formació comarcal assegura que durant el que es porta de mandat no s'ha vist el projecte de comarca per enlloc i que el Consell "s’ha limitat a fer de gestoria dels recursos que li pertoquen". En aquest sentit recorden la dimissió del que va ser conseller d’obres i camins, Xavier Bertolín, arran de discrepàncies internes pel repartiment entre els municipis de la comarca d'una subvenció per millorar els seus camins. El comunicat també fa referència al conflicte amb els treballadors del Centre Sanitari o als pocs avenços en el nou model de recollida selectiva comarcal.

Sobre el que serà el nou president per delegació, el vicepresident segon del Consell, Marc Casabosch, Junts diu veure-ho amb preocupació pel fet que el conseller i regidor a l'oposició de Castellar de la Ribera, "no conegui a fons l’administració i el funcionament dels ajuntaments". Pel que fa a la renúncia de Costa, el grup assegura que "el diàleg, un xic més de transparència, la implicació i la voluntat d’arribar a consensos amplis van fer que una llum d’esperança s’obrís aquests últims mesos", i agraeixen la seva tasca durant el temps que ha assumit la presidència del Consell Comarcal.