El proper dissabte 7 d'agost al matí el Miracle acollirà la Diada de Territori de Masies, coincidint amb els actes de la seva festa major. La primera de les activitats, a partir de les 8:30, serà una passejada naturalística per la bassa del Miracle amb la cooperativa Sàmara Natura. El recorregut es basarà en el reconeixement de plantes silvestres i l'observació de fauna a l'entorn de la bassa del Miracle, antigament utilitzada per regar els horts del Santuari, segons explica la cooperativa. A més, hi haurà una visita al recentment estrenat parc fotovoltaic del Miracle, seguida per la del Pati restaurat de la Casa Gran, que ha estat en obres en els darrers temps. Ara és visitable i, just després d'entrar, venint de la plaça del Miracle, hi trobem l'home del raïm donant la benvinguda, escultura que es troba al cartell de la diada. Finalment, es portarà a terme la presentació de la campanya Tasta Territori als Restaurants al Claustre del Miracle, amb el tast de les Croquetes de Territori de Masies i vins de produccions sòcies com ara el Celler del Miracle i el Celler Tonicoll. El preu de l'activitat (que inclou ruta guiada, visites i tast) és de 15 euros (12 euros per persones sòcies de Territori de Masies) i les inscripcions estaran obertes fins al dijous 5 d'agost a través del telèfon 693 054 437 o el correu electrònic comunicacio@territoridemasies.cat

La campanya Tasta Territori als Restaurants tindrà lloc durant tot el mes d’agost i es basa en la incorporació de plats amb producte de Territori de Masies als menús dels establiments socis de la cooperativa. Les persones que facin un d’aquests menús podran participar al sorteig d’un vol en globus per dues persones sobrevolant el Territori de Masies amb l’empresa Globus Pirineu. La campanya compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.