El Consell Comarcal del Solsonès, governat per ERC, podria tenir un quart president durant aquest mandat. La renúncia de Ramon Costa, el fins fa dos dies president per delegació del Consell, ha fet que el vicepresident segon, Marc Casabosch, hagi d’ocupar el càrrec fins que es celebri el proper ple, entri la persona substituta de Costa i es redefineixi l’equip de govern. Tot i això, el mateix Casabosch apunta que ell no seguirà assumint la presidència en funcions i que ho farà una persona que tingui «tota la disponibilitat necessària per entomar el què el càrrec representa».

El proper ple ordinari del Consell Comarcal del Solsonès s’ha de celebrar a principis de setembre. Serà llavors quan entri el conseller substitut de Costa i quan el govern comarcal redefinirà les responsabilitats que tindrà cada membre i, per tant, qui serà el nou president.

Ara el càrrec l’assumeix el vicepresident segon de l’ens, Marc Casabosch. El regidor de Castellar de la Ribera assegura que es tracta d’una «situació temporal» i que només està cobrint la renúncia. «Simplement ho he assumit perquè sóc el vicepresident segon», assegura Casabosch.

Així, si es compleixen les previsions, el Consell Comarcal tindrà un quart president durant aquest mandat. Sara Alarcón, la presidenta republicana que es troba en el seu segon mandat, va agafar la baixa a finals de gener d’aquest any per motius de salut que no ha volgut concretar i actualment continua de baixa per embaràs, amb la previsió de poder tornar a principis de l’any vinent sempre que es compleixin els terminis previstos.

El seu substitut va ser Ramon Costa, el que era vicepresident primer i que fa dos dies va presentar la seva renúncia per la falta d’acords i el mal ambient amb què assegura que es treballava dins l’ens. El seu substitut, i per tant el tercer president del mandat, és Marc Casabosch, que ja ha apuntat que no seguirà al capdavant del Consell un cop es redefineixi l’equip de govern amb el quart president del mandat a l’espera del retorn d’Alarcón.

Preocupació a l’oposició

En un comunicat, Junts Solsonès (representats a l’ens pels membres de l’Agrupació d’Electors Independents) qualifica de desgavell el govern comarcal i diu que «s’ha limitat a fer de gestoria dels recursos que li pertoquen». A més, recorden la dimissió del que era conseller comarcal de camins, Xavier Bertolín, per diferències amb l’equip de govern d’ERC.

Per altra banda, la representant de Junts, Isabel Pérez, va assegurar que la situació que viu el Consell Comarcal és de «desgovern» i que els canvis a la presidència creen inestabilitat a l’hora de tramitar els projectes més importants que necessita la comarca. «Ens preocupa que tants canvis dilatin els projectes en el temps», va assegurar Pérez.

El portaveu d’ApS-CUP, Oscar Garcia, va apuntar que «aquesta situació no és positiva pel Consell perquè hi ha temes que necessiten un lideratge fort i no és el cas», tot i que va entendre que la baixa de la presidenta era una cosa que no es podia preveure i que trobar a una persona que assumeixi un càrrec de tanta responsabilitat «no és fàcil».

Tots ells van coincidir en lamentar la renúncia de Ramon Costa i van destacar positivament la seva tasca i el seu tarannà durant els últims mesos al capdavant del govern comarcal.

L’actual president per delegació i portaveu d’ERC va assegurar que, tot i els canvis a la presidència de l’ens, la situació no és preocupant. «El govern sempre queda bé perquè sempre hi ha algú que s’hi posa. Hi hauria un desgovern si ningú volgués agafar el rol, però no és el cas», assegura.