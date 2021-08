El proper dissabte el Miracle acollirà la Diada de Territori de Masies d’enguany, coincidint amb els actes de la seva festa major. La diada posarà el focus en la natura, la cultura i la gastronomia a través de diverses activitats.

La primera, a partir de les 8:30, serà una passejada naturalística per la bassa del Miracle amb la cooperativa Sàmara Natura. El recorregut es basarà en el reconeixement de plantes silvestres i l’observació de fauna a l’entorn de la bassa del Miracle. A més, hi haurà una visita al recentment estrenat parc fotovoltaic del Miracle, seguida per la del Pati restaurat de la Casa Gran. Finalment, es portarà a terme la presentació de la campanya Tasta Territori als Restaurants al Claustre del Miracle, amb el tast de les Croquetes de Territori de Masies i vins de produccions sòcies com ara el Celler del Miracle i el Celler Tonicoll.

La campanya Tasta Territori als Restaurants tindrà lloc durant tot el mes d’agost i es basa en la incorporació de plats amb producte de Territori de Masies als menús dels establiments socis de la cooperativa. Les persones que facin un d’aquests menús podran participar al sorteig d’un vol en globus per dues persones sobrevolant el Territori de Masies amb l’empresa Globus Pirineu.