L’Associació Amisol ha ofert el servei d’inserció Enllaç per tercer any consecutiu, atenent de juliol de 2020 a juny de 2021 a onze persones, amb diversitat de perfils i edats, de forma personalitzada tot adaptant el pla i la metodologia de treball a les necessitats i demandes de cada persona. Es tracta d’un servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental a les empreses de la comarca del Solsonès.

Tot i la crisi sanitària per la covid-19 del darrer any, el servei ha pogut donar atenció a les persones de forma presencial, amb el compliment de totes les mesures de seguretat, així com també ha pogut reactivar les visites a les empreses per tal de poder valorar l’oferta laboral del mercat.

Tot i que encara continua la crisi sanitària, l’associació valora de forma positiva els objectius assolits durant aquest any, ja que s’han realitzat dos convenis de pràctiques no laborals oferint la possibilitat que l’empresa pugui conèixer a la persona i tres persones han formalitzat un contracte de treball amb diferents empreses podent així incorporar-se en el mercat de treball ordinari.

Amisol es mostra agraïda per la col·laboració i la confiança depositada per part de les empreses que hi han participat, especialment al Restaurant Gran Sol, Motocard, Taurus, Centre Tecnològic, Riuverd, Volem Feina, Godholy, Tirantmilles. El servei continua en marxa i el passat 1 de juliol va arrencar amb un nou curs i nous objectius a complir pels usuaris a qui atén l’associació.

El servei Enllaç és possible gràcies al projecte SIOAS, projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.