Els dies 13 i 14 d’aquest mes, el barri Torregassa i el de la Creu de Sant Joan (Cissa) de Solsona, dos dels que es troben més allunyats del centre, acolliran una sessió de contacontes i un racó de la biblioteca oberts a tota la ciutat. Són les primeres propostes del programa Freqüència de barri, que posa en marxa la regidoria d’Afers Socials, a través dels Serveis Socials, per apropar la cultura a tots els sectors del municipi i fomentar la cohesió entre barris i el sentiment de pertinença local.

Evitar la percepció que només al centre es concentra l’oferta cultural de la ciutat, donar visibilitat als barris i propiciar les relacions entre els veïnats dels diferents indrets, tot teixint sinergies i xarxa, són alguns dels propòsits de Freqüència de barri. Per això es vol organitzar, al llarg del temps, diverses iniciatives gratuïtes obertes no només a la població resident al barri en concret, sinó al conjunt de la ciutadania solsonina.

Per començar el projecte, plantejat a llarg termini, aquest mes d’agost s’apropa la Biblioteca Carles Morató als barris Torregassa i de la Creu de Sant Joan amb activitats familiars. El divendres 13 a les set de la tarda, la placeta propera al Punt Òmnia, en l’encreuament dels carrers de J. V. Foix i Alcalde Moles, l’escriptor, formador i especialista en dinamització lectora Joan de Boer oferirà Els contes d’en Joan. Hi explicarà contes del món per conèixer altres cultures i celebrar la diversitat. L’endemà, dia 14, també a les set, el jardí del Delta Residencial, al carrer del Pedraforca, serà l’escenari de Gotes de pluja i de sol, a càrrec de la narradora Patricia McGill. Es tracta d’un espectacle de contes d’amor que li han explicat a ella a cau d’orella persones que estimen les històries. En ambdós casos, en finalitzar la sessió de contacontes, hi haurà un racó de publicacions de la biblioteca.