Durant els mesos d’agost i setembre el govern municipal de Solsona prendrà una decisió definitiva sobre com tirar endavant les obres de l’alberg de joventut i la Casa del Carnaval a l’anomenada Illa Cultural. Amb el projecte enllestit, el pressupost inicial recollit en l’avantprojecte passa dels 1,8 milions d’euros als 2,6 milions, fet que “obliga a fer un replantejament de l’obra per no hipotecar les finances municipals”, tal com afirma l’alcalde, David Rodríguez. Fins ara, sobre el calendari els treballs havien d’assolir-se en un 70% abans del novembre del 2022 i, en base a l’avantprojecte, se n’havia previst l’adjudicació abans de final d’any.

Precisament aquesta setmana ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació de Cal Metge Solé i Cal Manel el Ple del Consell Comarcal, com a ens executor per aconseguir l’ajut Feder de 746.202 euros i el de la Diputació de Lleida de 373.101 euros. Amb tot, l’Ajuntament sospesa la possibilitat de renunciar al Feder. La planificació s’havia ordit en base als 1,8 milions d’euros. “Ara no podem posar en risc les finances municipals, perquè no disposem dels més d’1,5 milions que hauria de posar-hi l’Ajuntament”, assenyala Rodríguez.

Una possible solució passa per executar l’obra en dues fases diferents, la Casa del Carnaval, d’una banda, i l’alberg i el camp de treball, de l’altra. Però cal estudiar-ne la viabilitat tècnica a causa de l’estat de l’estructura de Cal Metge Solé, que condiciona el conjunt d’espais.

La Casa del Carnaval consistirà en una sala dels gegants, una altra per als nans i un taller a la planta baixa de Cal Manel, i en espais d’exposicions, de la música i d’audiovisuals, així com una sala de reunions, a la planta primera. Pel que fa l’alberg, les instal·lacions estaran formades per en un menjador, un office i un lavabo a la primera planta, i dormitoris per a 50 places i banys, a la segona planta dels dos immobles. La planta sota coberta es convertirà en una zona polivalent de l’alberg, dues terrasses i un camp d’aprenentatge en un futur. A la planta baixa de Cal Manel, a més de la recepció i la consigna, s’hi projecta una botiga, un bany i un despatx. Tots aquests equipaments es distribuiran en una superfície construïda de 1.511 metres quadrats.

Obra complexa per garantir la seguretat estructural de l’edifici

El projecte executiu ha estat redactat pels Serveis Tècnics municipals. L’arquitecte Ferran Montenegro atribueix aquesta diferència de cost a la complexitat de l’obra en dos immobles d’origen medieval. “Una vegada realitzat l’estudi històric i arquitectònic i detallat l’estat actual dels edificis, especialment Cal Metge Solé, s’ha fet palès que cal refer l’estructura i anar complint fil per randa tots els requisits d’instal·lacions que requereix un alberg”. En aquest sentit, s’han d’enderrocar pràcticament tots els forjats per garantir la seguretat estructural del nou equipament. També s’han introduït els requeriments de Bombers de la Generalitat, que han obligat a repensar l’escala interior i a projectar-ne una altra, entre altres elements de seguretat. Igualment, es garanteixen totes les exigències d’accessibilitat.

Part dels reptes d’aquesta obra també deriven del manteniment, la recuperació i la conservació d’elements d’interès, alguns dels quals s’inclouen dins la catalogació de Bé cultural d’interès local (BCIL), com la façana, el lluernari, diverses pintures murals, una escala de marbre, un vitrall, dos arcs apuntats medievals, dos cups que es posaran en valor, mosaic hidràulic i rajola ceràmica.

En el darrer Ple municipal, tant Junts per Solsona com la CUP van mostrar la seva disconformitat amb la gestió del projecte i van reclamar autocrítica a l’executiu. El grup de Marc Barbens tem que la diferència de pressupostos entre l’avantprojecte i el projecte acabi aturant l’obra. “I la ciutadania ha de saber per què en aquesta legislatura no es tira endavant”, diu Barbens. Però l’alcalde assegura que “no hi ha cap renúncia”. David Rodríguez defensa, però, que “és evident que cal fer un exercici de responsabilitat”. “No és una aturada del projecte, sinó una frenada per buscar solucions i trobar-ne el finançament”. Ramon Xandri, regidor d’Hisenda, sosté que “no es discuteix si es renuncia al projecte, sinó a la subvenció Feder. I si no es pot executar en una fase, s’executarà en dues”.

ApS-CUP va recordar que ja havia advertit que era un projecte que naixia tensat i amb poc temps, una constatació que Rodríguez admet: “S’havia de provar”. Pilar Viladrich, portaveu cupaire, insisteix també en la importància de debatre el model de gestió del nou equipament.

El projecte de rehabilitació de Cal Metge Solé i Cal Manel, als números 15 i 17 del carrer del Castell, respectivament, suposa la consolidació de l’Illa Cultural, concebuda com un eix vertebrador de la cultura i el turisme al bell mig del centre històric solsoní, el primer equipament del qual va ser la Biblioteca Carles Morató. La Casa del Carnaval, a les plantes baixa i primera de Cal Manel, just davant de l’emblemàtica Torre de les Hores, ha de respondre a una llarga reivindicació per exposar de forma estable la imatgeria de la festa més multitudinària de la ciutat i tots els elements que la fan singular. Paral·lelament, amb l’alberg, que s’ha d’encabir en ambdós immobles, es vol dotar la ciutat d’un tipus d’allotjament inexistent fins ara que pugui oferir activitats i programes adreçats a infants, joves i famílies i que permeti posicionar el municipi com a destí de turisme escolar.

La rehabilitació s’ha plantejat de manera que les dues construccions s’entenguin com un únic edifici amb comunicacions a través d’un nucli de nova creació que facilita la permeabilitat dels dos espais, alhora que garanteix la independització dels diferents usos.