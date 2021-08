El president temporal del Consell Comarcal del Solsonès, el republicà Marc Casabosch, va anunciar ahir inesperadament la seva renúncia com a conseller comarcal i, per tant, com a president de l’ens per delegació, només tres dies després d’assumir el càrrec i un mes abans del ple en què s’hauria anomenat un altre president per delegació, quedant ell alliberat de la presidència.

El Consell Comarcal va fer públic ahir a la tarda l’anunci de la renúncia de Casabosch com a conseller comarcal. En el comunicat s’assegura que les raons són «perquè les regles del joc imperants són radicalment oposades a la seva escala de valors» i el mateix Casabosch explica que fa el pas per respecte a Ramon Costa, l’anterior president per delegació que va presentar la seva renúncia dilluns criticant el mal ambient que es viu dins l’ens a l’hora de tirar endavant els diversos projectes que la comarca té en marxa i criticant que per algunes alcaldies «el Solsonès acaba allà on comença el municipi veí».

Tot i que l’anunci de la renúncia es va produir ahir, legalment no es farà efectiva fins que se’n doni compte al proper ple del Consell, previst per mitjans de setembre, així que malgrat que Casabosch ja ha mostrat la seva voluntat de desvincular-se del Consell de forma immediata, haurà de seguir exercint com a president per delegació fins a la celebració del proper ple i la conseqüent oficialització de la renúncia.

Fonts de l’equip de govern d’ERC van assegurar que, tot i la voluntat de marxar de l’actual president per delegació, al govern no es produeix un buit de poder sinó que es continuarà treballant en els diversos projectes que hi ha en marxa de forma col·lectiva. Així, es manté el que va explicar el mateix Casabosch a Regió7 dos dies enrere [vegeu edició del 4 d’agost del 2021] i es preveu anomenar un nou president per delegació en la propera sessió plenària quan s’oficialitzi la marxa de Casabosch i l’arribada del substitut de Costa, reestructurant així l’equip de govern.

En el comunicat, l’equip d’ERC, que governa amb minoria al Consell, diu reconèixer la bona feina, el tarannà i la dedicació tant de Costa com de Casabosch i assenyala que davant les dificultats que comporta la pandèmia de la covid19, «cal treballar conjuntament i de forma responsable, lluny de partidismes i evitant la crispació, per millorar les condicions de vida de la ciutadania del Solsonès».