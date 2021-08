La situació institucional que es troba el Consell Comarcal del Solsonès és d’absolut desgovern. Aquest passat dilluns es va produir la renúncia del vicepresident primer, Ramon Costa, que es trobava en funcions de president des del gener. I seguidament, tres dies més tard ha estat el vicepresident segon i portaveu d’ERC, Marc Casabosch, qui ha marxat deixant la seva acta de conseller. Cal afegir a aquestes dues baixes, la renúncia ara fa un any del conseller de camins, Xavier Bertolín, per les diferències dins el govern d’ERC i en aquell cas reconegudes públicament per l’interessat. A tot això, cal sumar-hi que la presidenta Sara Alarcón porta de baixa des de principi d’any, en plena onada de COVID a la comarca i a la residència Pere Màrtir Colomés.

En conseqüència, en un comunicat el grup JxCat ha titllat de "molt preocupant" la situació d’abandonament de la institució a causa de la manca de transparència de la baixa d'Alarcón i la suma de les renúncies anteriorment esmentades. El partit ha subratllat que "en cap cas mai hem posat ni posarem en dubte la pertinència dels motius mèdics de qualsevol baixa", però creuen que la baixa d'Alaracón "s’hauria d’haver portat amb més comunicació interna tant de cara al seu propi govern com de cara a l’oposició".

A més a més, en el comunicat destaquen el paper de la presidenta com l'única amb dedicació exclusiva i això "comporta que qualsevol conseller que hagi d’exercir les funcions de president suplent no pugui tenir el sou que ocupa la presidenta titular". Així doncs, han lamentat que si la presidenta no renúncia, el nou substitut o bé no ingressarà res o s’haurà de valdre amb el sou que tingui per la condició d’un altre càrrec polític.

Percebent que la situació d’interinitat ha aprofundit les desavinences del govern comarcal, el grup ha demanat recuperar urgentment la seriositat institucional i la capacitat de gestió operativa del Consell Comarcal. En aquest context, la portaveu del grup, Isabel Pérez, ha demanat seriositat a ERC i s'ha posat en contacte amb els altres grups a l’oposició per afrontar una reflexió conjunta sobre com encarar el futur i estudiar si es pot donar una resposta conjunta a aquest buit de lideratge.

JxCat ha conclòs el comunicat posant en relleu la quantitat de reptes de gran necessitat que l'ens comarcal ha d'afrontar en el període de dos anys que resta de legislatura. Entre altres projectes destaquen el sistema de recollida d’escombraries; un pla comarcal de Telecomunicacions per fibra òptica que aquest grup no es cansa de reivindicar; la gestió ordinària del Centre Sanitari en plena pandèmia, així com, edificar el tipus de gestió que haurà de tenir els propers anys el nostre centre de salut atès que actualment es troba en estat de pròrroga i el manteniment de la xarxa de camins comarcals.