L’anunci de la renúncia del segon president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, el republicà Marc Casabosch, només tres dies després d’assumir el càrrec i a poc més d’un mes per ser substituït per un nou president per delegació [vegeu edició d’ahir] va agafar per sorpresa els grups de l’oposició, que coincideixen a dir que actualment hi ha un buit de poder i una manca de lideratge al Consell Comarcal del Solsonès.

El principal grup a l’oposició del Consell, Junts, assegura que la situació és d’«absolut desgovern» després de les dues renúncies en tres dies dels dos vicepresidents del Consell (Ramon Costa i Marc Casabosch), la baixa de llarga durada de la presidenta Sara Alarcón i recorden la renúncia del que va ser conseller comarcal de camins, Xavier Bertolín, per discrepàncies amb l’equip de govern d’ERC.

A més a més, en el comunicat destaquen el paper de la presidenta com l’única amb dedicació exclusiva i això «comporta que qualsevol conseller que hagi d’exercir les funcions de president suplent no pugui tenir el sou que ocupa la presidenta titular». Així doncs, han lamentat que si la presidenta no renuncia, el nou substitut o bé no ingressarà res o s’haurà de valer amb el sou que tingui per la condició d’un altre càrrec polític.

Els tres grups de l’oposició del Consell Comarcal: Junts, Independents i ApS-CUP, han iniciat contactes amb l’objectiu de recuperar la capacitat de gestió operativa del Consell, tot i que de moment no es planteja l’opció de la moció de censura. Cal recordar que ERC governa sense majoria absoluta al Consell amb 9 consellers mentre que Junts en té 7, Independents 2 i ApS-CUP 1.

La portaveu de Junts, Isabel Pérez, assegura que «estem parlant d’una institució com el Consell Comarcal que ha de donar resposta als diferents municipis de la comarca. Som a l’agost, si hi hagués un incendi o qualsevol cosa qui serà el responsable polític del Consell?», es pregunta. Pérez lamenta també que el govern i els consellers que han presentat la renúncia donessin a entendre que ho han fet per culpa de l’oposició. «Nosaltres entenem que hi ha problemes interns però no es pot culpabilitzar l’oposició de les renúncies que han fet els dos últims presidents», afirma Pérez.

El portaveu dels Independents, Marià Torra, diu no plantejar-se una moció de censura com a tal i assegura que és ERC qui ha de fer el primer pas per buscar una solució al buit de poder que viu el Consell Comarcal perquè és el partit que governa i que té la majoria a l’ens comarcal. Tot i això, Torra apunta que ells aposten per «buscar una persona de consens que sigui del partit que sigui però que tingui el suport necessari per tirar endavant els projectes de la comarca».

D’altra banda, el portaveu cupaire Oscar Garcia també creu que és ERC qui hauria de fer un moviment i donar explicacions de quina és la situació que viu actualment el govern del Consell i quines previsions hi ha sobre la taula. A partir d’això, diu, s’hauria de treballar de forma conjunta per solucionar l’actual problemàtica. Sobre una possible moció de censura, Garcia assegura que cap partit els hi ha plantejat aquesta alternativa.